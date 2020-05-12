國民黨立委洪孟楷質詢外交部，是否對太平洋邦交國帛琉捐款過多，兩個月共捐了兩億多，對此外交部長吳釗燮僅抓著洪孟楷錯把「大使館」說成「領事館」，就直接扣「我看這個是假的，媒體不要報」，整個議題也就被帶偏了。然而，查詢島嶼時報(island times)，我們中華民國的捐款新聞，還真不是普通的多，一直捐個沒完。

在島嶼時報的搜索欄填上Taiwan，就能看到所有與台灣有關的新聞，翻看幾頁，就會反覆看到中華民國駐帛琉大使周民淦的照片，形式也都相同，就是我們捐款給帛琉，大使拿著支票與帛琉官員的合照。至於捐款的名目則是林林總總，包括「經濟刺激計畫」、「支持體育發展」、「珊瑚礁復育」、「紅十字會」等等。

其中以「經濟刺激計畫」的名目最常用，金額也都較大。

去年10月28日，刺激經濟」捐了268萬美元

3月18日，「刺激經濟」捐款25萬美元

3月20日，「刺激經濟」捐227.5萬美元

3月24日，「刺激經濟」捐321萬美元

3月27日，「刺激經濟」捐44.65萬美元

4月7日，「刺激經濟」捐100.7萬美元

4月17日，「刺激經濟」捐30萬美元

4月21日，「刺激經濟」捐75萬美元

洪孟楷在自己的臉書就列出3月~4月的「刺激經濟」捐款新聞，他的結論是2個月內捐了80萬美元，確實不錯，不過如果時間再往前推，以及將其他的的捐款名目也列入的話，我們散錢的金額會更大。

(中時電子報)