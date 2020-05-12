國內疫情趨穩，交通部觀光局將推出三階段復甦國旅市場。交通部表示，防疫旅遊編列3億，預計520後啟動，且有意讓醫護人員加入踩線團。有業者吐槽，不論是防疫旅遊或者安心旅遊，只見補助流向交通、旅館、旅行社，而有用心經營精緻旅遊的業者卻不被政府關注。

交通部政務次長黃玉霖表示，防疫旅遊預估編列3億元，讓5萬名旅遊從業人員踩線、規劃行程，另有打算聯手衛福部邀請醫護人員參與踩線團。該如何執行？黃玉霖表示，兩部會首長近日會共同舉行記者會對外說明。

據悉，業者有跟交通部觀光局提議，踩線團將在交通、餐廳、住宿、景點面向，做到人與人隔開、所到之處均能消毒的程度，確保安全無虞的狀態，並試著安排1人1床房型、搭車間隔坐、用餐盒取代圓桌合菜、盡量往山上或海邊及離島等空曠景點。旅行公會說，全國各地都會拉一個點出來，像是：坪林、陽明山、豐原后里鐵馬道，行程還在排。

MyTaiwanTour創辦人吳昭輝說，以台北到清境為例，傳統旅行團操作模式是提供車子加住宿，點對點接送概念，缺乏有品質的旅遊內容；國內有很多業者用心投入地方創生、體驗旅遊等，像是：帶旅客去金瓜石山上採自己喜歡的花來插花的一日行程、島內散步創辦人因從小在大稻埕長大，他把對大稻埕的生活、態度及文化，用導覽方式分享給旅客。

吳昭輝說，防疫旅遊、安心旅遊看不到旅遊內容，經費卻撒在交通工具、住宿、餐食；疫情當下正好是提升國內旅遊內容的好時機，政策擬定應著重內容提升，內容提升後大家自然會想找交通、住宿前往，而非補助點對點的團體行，最後仍流於「上車睡覺、下車尿尿、景點拍照、回家什麼都不知道」的老印象中。

(中時 )