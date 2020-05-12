美國在台協會AIT台北辦事處處長酈英傑公開指示「中華職業棒球聯盟」應該改名為「台灣職業棒球聯盟」，國民黨前副祕書長蔡正元大酸酈英傑是「美國駐台欽差大臣」，質疑華航改名是否也是酈英傑的旨意；他也諷刺地說「台灣領導人」蔡英文該「欽此遵命」，趕快改名，不要再拖拖拉拉了。

蔡正元在臉書發文說，酈英傑的地位雖名為「辦事處處長」，其實等同於大清帝國駐藏欽差大臣，對西藏領導人有監督、控制、指導的職權。酈英傑看不慣「中華」兩個字，指示要改為「台灣」，身為「台灣領導人」的蔡英文，豈能不奉天承運？

蔡正元酸說，但這位美國駐台欽差大臣顯然不知道以前就有一個「台灣職棒聯盟」，只是早已經營不善倒閉了；另外有個「中華航空」要改名，不知道是否也是美國駐台欽差大臣的旨意？如果是的話，「台灣領導人」蔡英文也該「欽此遵命」，趕快改名，不要再拖拖拉拉了。

(中時 )