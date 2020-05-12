台塑六輕海水淡化廠可減少工業用水影響民生、農業用水的問題。（張朝欣攝）

台塑企業為響應政府多元水源開發政策與新興水源策略，在雲林縣麥寮鄉六輕工業區打造全台最大海水淡化廠，12日立委蘇治芬邀經濟部長沈榮津會勘工程進度，完工後每天可供應10萬噸淡水，有效減少工業用水影響民生、農業用水的問題。

台塑六輕工業區每天需使用約25萬噸工業用水，以往都是依賴集集攔河堰供水系統，2017年台塑石化公司著手在工業區內規畫興建1座日產10萬噸淡水的海水淡化廠，目前主要硬體設施已完成3至4成，預計2022年正式營運。

蘇治芬表示，台塑石化公司海水淡化廠是全台規模最大的，一旦啟用，對於雲林縣整體水資源的調度有很大幫助，雖然投資成本達54億餘元，但這是很好的企業典範，希望藉此帶動更多企業共襄盛舉，增加全台的水資源。

沈榮津說，每年2至5月是枯水期，六輕工業區若不設法自行提供一定比例的工業用水，可能會排擠農業用水，海水淡化廠每天可提供工業區三分之一以上用水，不僅可以穩定供水，也讓水資源更多元化。

沈榮津強調台灣面對新冠肺炎疫情，從防疫到紓困都做得很好，未來重點是振興產業，海水淡化廠使用逆滲透技術，建議台塑企業購買國產逆滲透不織布，幫助國內產業復甦。

台塑企業表示，工業區的海水淡化廠參考美國、澳洲的先進作法，取水來源及濃縮海水採用密閉式管線，濃縮海水經過800米渠道充分混合後再排入大海，沒有海事工程，不會影響海洋生態及周遭環境。

(中時 )