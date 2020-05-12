中央銀行發行「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，網路申購至12日中午12時截止，金幣申購數3,265千枚，銀幣為4,204枚，均未超過總數，即不需經過電腦抽籤通通有獎，只要15日下午3時30分前完成繳款，確定買到紀念幣。

因應防疫考量提前布署，中央銀行發行的「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，首次採現場排隊及網路申購雙軌開賣，錦次金幣發行1萬枚，每枚售價56,000元，銀幣發行5萬枚，每枚售價1,600元，網路線上申購配售金幣7,000枚、銀幣35,000枚，占比為70％，現場排隊購買配售金幣3,000枚、銀幣15,000枚，占比為30％，5月7日至12日的網路申購，金銀幣申購量占比各為46.6％及12％。

央行發行局局長施遵驊說明，這次首次採部份網路申購方式，透過台銀在該行網站設置「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣網路申購專區」，申購期間系統運作順暢，但由於申購數量未超過配額，不必經過電腦抽籤，直接通知申購民眾可開始繳款，完成繳款者5月20日起的1個月內，直接到選定的台銀分行領取。

施遵驊指出，網路申購配量剩餘的紀念幣，及屆時未完成繳款的部份，均將連同原規畫提供排隊購買的配額（金幣3,000枚、銀幣15,000枚），一起在5月20日當天，於台銀的分行提供民眾排隊購買，一樣每人每次限購單一金幣1枚、單一銀幣1枚或一金幣加一銀幣2枚。

(工商 )