桃園許多社會福利冠全國，議員牛煦庭12日以老人四節獎金每年要花26億元為例，諷刺市長鄭文燦2032年可領敬老金時，總共要發掉456億元，呼籲鄭要擺脫「男版陳菊」惡名，不要再大灑幣，鄭文燦強調近年非法定支出已調降逾20億元，敬老金該全國統一發，桃園也會先朝排富、整合來發放。

牛煦庭說，審計部連年點名桃園社福支出膨脹，尤其少子化加高齡化，領敬老金的人口急速上升，點名重陽敬老金加三節禮金9500元全國最多，若要救濟貧苦應排富、若要刺激經濟應有消費機制，但桃園老人統統有，揶揄等到鄭2032年滿65歲可以領時，推估桃園將有44.7萬老人，每年要花40億元，一任市長就發掉一條輕軌。

牛煦庭直言，桃園市的負債上限1367億，桃園舉債連年等比攀升，至今市債已近528億元，連同今年短差將達680億元，質問鄭接下來2年是不是會「借好借滿借到爆」？強調財政壓力大就會變世代對立，年金改革就是具體印證，「我不贊成排富，因非救濟弱勢」，認同照顧老人經濟安全，但也呼籲鄭應以今年額度當「天花板」，未來大家少拿一點，甚至以自治條例約束非法定社福支出，「才是真正的擔當！」

鄭文燦否認大灑幣，指出四節津貼歷經呂秀蓮、朱立倫和吳志揚，自己都沒加碼，他以市版幼兒津貼轉軌成中央版為例，有需求的社會福利都該由中央統籌發放，老人福利也應該結合國民年金、老農年金通盤檢討，在中央採納前，他也會研擬排富、結合800點敬老卡促進消費等方式推動，他也緩頰稱桃園建設萬箭齊發，未來航空城區段徵收開發後債務會趨緩，「下屆市長會感謝我！」

(中時 )