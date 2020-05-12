北市大推社會住宅，但卻規定承租人要自己找連帶保證人，否則就要預繳2年租金，但北市議員吳沛憶指出，有些弱勢族群好不容易抽中，但卻因為找不到保證人或無法預繳2年租金，只能無奈放棄資格，市府完全違背社宅的美意。都發局回應，會檢討並討論是否有替代方案。

吳沛憶表示，很多人就是因為是經濟弱勢，才會來抽社宅，但卻因為找不到連帶保證人而無法承租，且預繳2年房租對弱勢族群或一般民眾、年輕人來說，是莫大的負擔，連承租都沒有，那市府還談什麼補貼，事實上，法令根本沒要求，沒保證人就要預繳2年租金這種事，純屬北市府的行政手段，完全違背當初要推行社宅的美意。

吳沛憶統計，北市過去社宅欠繳房租的資料中，2017年總社宅數1008戶、僅1戶欠租；2018年2077戶、僅4戶欠租；2019年2310戶、雖74戶欠租，但所占比僅3.2％。若民眾不繳出房租，市府也要求催繳，市府可要求搬遷、終止契約，都發局必須檢討預繳制度。

「第一次聽到這樣的案例。」都發局長黃景茂答詢坦言，市府有分級補貼制度，但仍會檢討。都發局官員補充，以前有檢討過連帶保證人的制度，保證人的作用是，在租戶欠租時，可透過連帶保證人和當事人溝通，如此一來，是有助於確保債權，不過都發局未來會再討論是否有替代方案。

(中時 )