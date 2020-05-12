《回到未來》經典演員網路齊聚談拍攝趣事。（摘自Youtube）

《冰雪奇緣》的雪人「雪寶」喬許蓋德（Josh Gad）疫情期間在網路做節目《Reunited Apart》，找來經典電影的幕前幕後工作人員以視訊接受訪問。他即使配備陽春，但他可不是玩玩而已，相當認真，此前成功邀請到80年代賣座片《七寶奇謀》的劇組包含大咖演員西恩艾斯汀、喬許布洛林、導演李察唐納及當時擔任執行製作的大導史蒂芬史匹柏後，他這次找來科幻大片《回到未來》的台前幕後卡司，讓影迷重新回味。

今年適逢科幻大片《回到未來》35周年紀念，除了片中三大主角「馬蒂」米高福克斯（Michael J. Fox）、「布朗博士」克里斯多福洛伊德（Christopher Lloyd）與「母親Lorraine」莉亞湯普森（Lea Thompson）都現身，當喬許蓋德問他們如果拍《回》第4集的話，要用時光機去哪一年呢？莉亞妙回：「我想回到去1月（2020年），等他們警告我防範新冠肺炎！」

(中時 )