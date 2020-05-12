去年底在東部非洲發生廣受注意的蝗災，近日已出現第2波更大災情。專家預估，這波蝗災規模是前一波的20倍，為該區域70年來最嚴重的一次。而且新一波蝗蟲更年幼，也會更具攻擊性，東非數千萬人口的生計與糧食供應已面臨「前所未見的」重大危機。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，就在全球為新冠病毒疫情焦頭爛額之際，非洲已有許多地區卻再次陷入另一場規模為70年來最大的蝗災。去年底至今，非洲東部幾個國家發生的蝗災經短暫舒緩後，再爆發第二波，聯合國的專家稱，這一波蝗蟲由第1批繁殖而來，新蝗蟲更年幼，也更具攻擊性，規模將是前一波的20倍！

聯合國專家指出，這一波東非沙漠蝗蟲由去年底那一波繁殖而來，較為年幼，攻擊性更強。（圖／美聯社）

《美聯社》指出，為數高達數十億隻的沙漠蝗蟲（desert locust）起源於東非索馬利亞（Somalia），隨著雨季動向遷移，所過之處將吃盡所有地面植物，造成當地原本就極為貧苦的數千萬民眾出現糧食危機。專家認為，蝗災顯然與氣候變遷有關。

一名烏干達農民說，現在都在談蝗蟲的問題，一旦出現在你的園子裡，所到之處全部摧毀。有些人說，「蝗蟲比新冠病毒還可怕」。農民表示，上回看到蝗災，是近60年前的1960年代。

專家估計這一波新的東非蝗災規模是去年底那一波的20倍，為70年來最大一波蝗災。

烏干達也有輕微的新冠肺炎疫情，53例確診，無人死亡。國內雖然也採行疫情防控措施，與各國的旅遊運闖幾乎中斷，對殺蟲劑進口造成重大影響。

目前東非災區已涵蓋索馬利亞、烏干達、肯亞、衣索匹亞、南蘇丹，而吉布地、厄利垂亞、坦尚尼亞、剛果也開始出現蝗蟲。聯合國糧農總署（FAO）表示，蝗災已對東非地區的糧食安全、人民生計形成「前所未見」的威脅，預計到6、7月還會有新一波蝗災，而當時正是農作收成季節，非常令人擔憂。

FAO表示，聯合國原本要募集7600萬美元救災，後來隨著蝗災規模暴增，再將目標提高至1億5300萬美元，目前已進帳1億1100萬美元，經費不足之外，相關滅蟲的設施（例如噴灑殺蟲劑的飛機）也嚴重短缺。

(中時電子報)