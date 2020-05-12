目前菲律賓附近海面有一個熱帶性低氣壓，將有機會形成今年第一號颱風「黃蜂」，對此，臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》透露最新預測路徑，他們預估，若是準黃蜂照此路徑走，「如果這樣走，（黃蜂）沒掛也剩半條命」。
熱帶性低氣壓目前位在台灣東南方1640公里海面，臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼出了一張路徑預測圖指出，聯合颱風警報中心(美軍JTWC)最新的預測路徑，預估準黃蜂會邊走邊增強，先穿越菲律賓陸地後，再往北移向巴士海峽，往東拉出去。
但《台灣颱風論壇｜天氣特急》說明，「只是...如果這樣走，（黃蜂）沒掛也剩半條命」，同時，當準黃蜂走到菲律賓北方、巴士海峽一帶時，所處的環境也不利他重新增強（生存），只能維持軟爛的型態繼續飄向北方。
《台灣颱風論壇｜天氣特急》強調，目前路徑還有調整空間，現階段先看看就好。
文章來源：臉書原文
(中時電子報)
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