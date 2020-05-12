衛生福利部桃園醫院舉辦快閃「護師節慶祝活動」，客製個人公仔奬盃贈予29名優良護理人員、4名閃亮新人奬。（賴佑維攝）

衛生福利部桃園醫院舉辦快閃「護師節慶祝活動」，客製個人公仔奬盃贈予29名優良護理人員、4名閃亮新人奬外，院長徐永年忽然現「聲」，在全院廣播，對護理同仁獻上祝福。

院長徐永在廣播中說，在這個美麗的日子為站在前線的護理師們獻上最誠摯祝福，希望全體護理師健康快樂。院長同時也率先為護理師們鼓掌，全院同仁也同時跟進，掌聲不絶於耳。

今年表揚優良護理師中，有位「男」丁格爾特別醒目，25歲的黃俊達一畢業就進入桃園醫院外科加護病房工作，外表高大陽光，但做起護理工作的細心完全不輸女生。黃俊達說，四年來在桃園醫院看到學到很多，有一次外公中風，住院期間也是他親手照護。

他也說，這次疫情去前線支援，還好有資深的同仁在旁指導並相互打氣，讓他勇往直前守護台灣。

愛滋病照護中心個管師林媚慧來桃園醫院已邁入第8年，她笑說同仁稱自己根本是個案的媽媽，但她只想告訴病人們，「愛滋不只是你生活的一部分，也是我很重要的一部分，在你們身上我學到的也很多，謝謝你們努力的活著。」

現任失智照護中心個管師張詩閔，護理年資已達20年，疫情期間，有SARS照護經驗的她義不容辭前往檢疫所協助。她說，工作是有風險的，但她想起爸爸說過「女兒身為特殊身分，她是護理人員，但讓我驕傲。」一切都值得了。

今年同樣榮獲院方的優良護理師之一的胡慧君，原為胸腔科專科護理師，17年前也曾因SARS肆虐，挺身照顧確診患者，這次新冠肺炎疫情爆發後，她更自願到負壓隔離病房服務。

胡慧君談及照顧個案的過程，個案就醫第一天通常會保持靜默、不願回話，也有情緒起伏很大的個案，都會先由醫護人員安撫情緒，並與其建立互信關係，等病患情緒較為和緩後，再由專科護理師向其解釋病情。她表示病患常利用醫院的公務機傳訊息向醫護人員道謝，甚至出院後也會寫小卡感謝，他們也相當欣慰。

胡慧君說，對未知的疫情會感到害怕，但醫護人員不會畏懼，更願意上戰場對抗病毒，就是希望能守護所有人的健康，希望在防疫期間社會大眾能多點同理心、愛心及尊重，才能一起共度疫情難關。

(中時 )