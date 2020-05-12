台灣連續30天無新增本土病例，再次證明政府在防治新冠疫情上的卓越成效！台灣高鐵公司為了表達對所有防疫英雄的真誠感謝，特別製作一幅「謝謝您！防疫路上，每一個堅守崗位的人都是英雄」的感謝廣告，透過呈現各種投入防疫工作的職業人物，向一路走來、齊心抗疫的幕後英雄致上最高敬意。

同時，高鐵各車站及列車也特別自今(12)日下午14：30起，透過廣播向所有旅客傳遞這個振奮人心的好消息。希望讓旅客不僅在旅程中能夠更多一份安心，同時給予防疫團隊鼓舞的力量。廣播內容為：「各位旅客您好，今日新冠肺炎再次零確診，同時台灣已達30天無新增本土病例，台灣高鐵向全台防疫團隊致敬，並感謝旅客配合各項防疫措施，台灣高鐵與您共同守護大家的健康。」

高鐵公司今日更在人潮最多的台北車站掛起這面感謝廣告，除同步於高鐵企業網站、臉書、車站電子看板等處提前曝光外，後續更將陸續在列車車廂中完成張貼，希望以簡單的一句：「謝謝您！防疫路上，每一個堅守崗位的人都是英雄」，表達對幕後英雄的無限感謝，以及對黎明終將到來的衷心期待！

台灣高鐵負有西部幹線交通動脈的重要責任，為確保旅客在防疫期間依然能夠「正常生活、謹慎防疫」，自疫情爆發以來即積極配合政府各項「超前部署」防疫措施，持續加強列車及車站清潔消毒，致力做好各項防疫工作，以提供旅客安心、安全的乘車環境。隨著台灣防疫成果受到世界各國肯定，台灣高鐵希望透過對防疫團隊的感謝，為台灣社會傳遞一份正面能量，同時也感謝旅客及社會大眾配合台灣高鐵各項防疫措施，與我們一同攜手抗疫、維護營運及大眾的健康安全。

(中時 )