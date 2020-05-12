首波梅雨到來，曾文水庫略有進帳。（水利署南水局提供／劉秀芬台南傳真）

南化水庫上游集水區累積降雨36.5毫米。（水利署南水局提供／劉秀芬台南傳真）

經濟部水利署把握梅雨首波鋒面，繼11日在南部陸、空聯合增雨，12日上午9時30分左右，再次於烏山頭、曾文及仁義潭水庫啟動地面人工增雨作業，期盼能為南部地區帶來更多雨量挹注水庫。

南部盼了好久的梅雨，終於在11日降下甘霖，但因雨水都被乾渴山林吸收，累積雨量有限，曾文、南化等水庫進帳不多，但高屏溪、旗山溪的川流量都提高，甲仙攔河堰川流量12日早上還只有3.83cms，到下午已有6.3cms，待上游雨水再匯入，可望再往上增，可緩解南化水庫用水之急。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，12日凌晨迄今，南化水庫上游集水區累積降雨36.5毫米，曾文水庫上游累積降雨約19毫米，預估入流量各有40萬立方米左右。

鄒漢貴表示，此波降雨量高雄集水區是降雨量排名前幾名，旗山溪水位上升，可重啟越域引水，從甲仙攔河堰引入近15萬立方米到南化水庫。

截至12日下午6點，曾文水庫水位標高193.14公尺，蓄水率8.8％，曾文、烏山頭水庫合計有效蓄水量約為9065萬立方米。南化水庫水位158.31公尺，有效蓄水量1253萬立方米，蓄水率13.8％。

南水局表示，這波梅雨可下到12日晚間，但預計下波梅雨可帶來更大降雨量，除了緩解農作物灌溉用水，可大幅延後缺水危機。

(中時 )