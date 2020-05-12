防疫概念股這波大炒特炒後，從上周開始不少相關股票連殺跌停，有投資人拿10萬元紓困金買了3張「康x香」慘遭套牢，急問該認輸賣掉嗎？分析師警告，追高套牢是散户宿命，拿保命錢投機而不是理性投資後果都很慘，並建議「停損出埸」。

台股今（12日）漲多拉回，終場大跌133點、跌破11000點，不過生技股漲跌互見，輕、中症肺炎病患用呼吸器的雃博亮燈漲停，瑞德西韋概念股中化生 、台耀雙雙大漲，但仍有不少個股被打趴。

有網友在批踢踢股版發文表示，「拿紓困金買了3張康那香，價格是33元，今天已經落到29了，卻找不到人接，該認輸退出？」

摩爾投顧分析師王文良指出，民眾看著台股從8523點一路大漲到11000點，漲勢與買不停國家隊，讓人忘記紓困貸款用途也想追隨政府基金在股市中撈一筆。紓困貸款從4月30日開辦5月5日入帳，期間康那香漲停走勢天天熱映，投資人貸款入手剛好買最高點。

他分析，康那香5月7日爆量下殺，緊接著三根跌停板，今天生技股漲跌互見，短線買盤搶跌深反彈，高檔劇烈震盪是做頭的開始，後續反彈套牢的人應逢高減碼，畢竟正港防疫股的美國羅氏與吉利德今年也不過漲3成多，反觀國內防疫股有的已經漲好幾倍，純粹是資金與題材推升，基本面並未全面跟上。

王文良表示，受惠新冠肺炎康那香今年第一季口罩銷售額已超過去年全年，本身也生產口罩原料，當國內口罩不再短缺，不久後可能開放出口，利多引追價買盤也形成套牢籌碼。

他提醒，前波大量在25元之下，5月12日收29.7元成本低的人砍跌停還是賺，賣壓來自獲利了結。趁防疫概念熱度猶在，康那香有反彈機會，套牢的人切記不可攤平，反彈到成本立即出場。

亞洲投顧分析師黃世民則認為，長線不應買生技股，漲多必需有基本面作支撑，若純以籌碼抄作，短期反彈亦是逃命，套牢是散户宿命，拿保命錢投機而不是理性投資後果都很慘，建議停損出埸。

(中時電子報)