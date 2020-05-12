新冠病毒疫情衝擊下，全球民眾荷包大縮水，面對6月底端午節，國內連鎖素食餐飲業者寛心園每年推出的素粽禮盒今年改版並大幅降價，從過去6顆980元降為5顆399元，降幅達6成；業者強調過去12年都是松露素粽，今年則是猴菇飄香粽，以有「植物皇后」美名猴頭菇做主角，並且除在自家分店販售也首度進入超商通路上架。

寬心園推出的蔬食粽，12年來已持續賣出了10萬顆，其清香、綿密又健康的口感，已是蔬食者送禮自用兩相宜的素粽禮盒首選，邁入第13年，寬心園首度與全家便利超商合作，由主廚全新推出以猴頭菇做為主角，新口味的健康粽子。

寬心園總經理張志遠指出，主廚團隊親自研發的猴菇飄香粽，採用素有「植物皇后」之譽的台灣菇類入菜，猴頭菇因含有水溶性膳食纖維，具有高度營養成分，蛋白質是香菇的2倍；富含有17種胺基酸，包含人體所需的8種；另外還含有磷、鐵、鈣、維生素B1、維生素B2、胡蘿蔔素等多種人體所需的微量元素，營養價值相當高。

猴菇飄香粽採用猴頭菇、香菇、杏鮑菇等多種菇類，搭配鮮素食材爆香的香Q長糯米，拌入鹹香梅干味的橄欖菜與雪蓮子、為豐富口感，再鑲入上等栗子、花生等食材，外裹粽葉後入籠香蒸，高纖少油少脂，是一款樂活滿分的純素美粽。

而感受到今年疫情衝擊全球經濟，許多人的荷包也跟著縮水，寬心園素粽禮盒也大降價，過去6顆980元松露素粽，如今5顆只要399元，張志遠強調，產品經過改版，不宜以價格比較，每顆都真材實料、真心誠意；而與過去一樣都有早鳥預購優惠，只要在5月31日於寛心園各分店或[email protected]購物車購買，即贈50元寛心園用餐折價券，買一盒送一張，買兩盒送兩張。

(中時 )