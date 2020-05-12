工業電腦廠研揚（6579）公布首季財報，雖本業維持獲利，營業毛利4.55億元、營業利益1.19億元，但因業外認列1.4億元持有牧德的金融資產評價損失，導致單季稅後淨利虧損0.35億元，EPS -0.33元，為歷年來首見單季虧損。

研揚董事會12日通過第一季財報，單季合併營收13.98億元，年減9.28％，營業毛利衰退7.56％，毛利率32.52％，略高於去年同期的31.92％，不過，因新冠肺炎影響，導致研揚手中持有牧德股票大跌，認列持有上市櫃股票金融資產評價損失約1.4億元，拖累首季獲利轉負。

研揚4月營收4.86億元，較去年同期成長0.46％，月增4.08％，創今年以來新高，公司表示，業績成長主因來自在疫情期間，客戶將AI邊緣運算產品導入各項防疫措施及疫苗研發等應用，包括將嵌入式BOX PC在移動式X光機中，進行疑似肺炎病患的初步檢測，以及戴口罩檢查與量測額溫。

此外，板卡部分也應用在美疫苗研發實驗室的血液及病毒檢測儀器，加速疫苗研發，並打入遠端視訊、居家工作商機，結合研揚網路設備及UP板卡，協助企業部署SD-WAN設備。

法人指出，目前牧德股價已有顯著反彈，研揚第二季可望填補金融資產評價損失，且本業部份搭上防疫商機，出貨動能轉強，在業內外同步增溫的情況下，獲利表現可望回溫，重返正常獲利軌道。

研揚表示，美中貿易戰趨於和緩，促使客戶下單量已有回溫跡象，但又多了新冠肺炎疫情的不確定變數，勢必會造成短期衝擊，但對長期營運仍抱持樂觀看法不變，持續針對人工智慧邊緣計算平台投入資源。

展望未來，研揚將專注經營新零售、機器人、智慧城市、安防監控四大人工智慧市場，以及研發邊緣計算平台，結合合作夥伴，形成完整的生態系統，協助子公司醫揚共同開發醫療電腦市場。

(工商 )