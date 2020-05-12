彰基院長陳穆寬教授為病患進行觸診情境示意。(圖中人物非病患本人)。（謝瓊雲攝）

彰基院長陳穆寬教授根據患者檢查影像發現其甲狀腺腫瘤已嚴重侵犯氣管，壓迫約90％的呼吸道、危及生命。（謝瓊雲攝）

彰基院長陳穆寬教授根據患者檢查影像發現其甲狀腺腫瘤已嚴重侵犯氣管，壓迫約90％的呼吸道、危及生命。（謝瓊雲攝）

甲狀腺惡性腫瘤若能早期治療並不可怕，可怕的是錯失治療的黃金期，當腫瘤侵犯到氣管時就已屬罹癌晚期。（謝瓊雲攝）

彰化縣63歲婦女年初就常喘不過氣，像是被人掐住脖子般呼吸困難，甚至咳血症狀，直到3月才因昏厥倒地撞到頭送醫急救，在彰基進一步檢查，才發現竟是甲狀腺的腫瘤嚴重侵犯氣管，經醫療團隊緊急插管搶救、手術切除腫瘤與重建氣管，終於挽回一命。

新冠肺炎肆虐不敢上醫院，竟因此錯失治療黃金時機！婦人暈倒後送到急診，胸腔內科為她安排胸部X光片和電腦斷層掃描，驚見甲狀腺有顆大腫瘤，已嚴重壓迫9成的呼吸道，隨即由內分系科再轉介耳鼻喉暨頭頸部，由院長陳穆寬教授收治住院。

身兼台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長的陳穆寬表示，患者住進胸腔內科病房後，即安排支氣管鏡檢查，不料因腫瘤壓迫呼吸道太久，引發肺水腫，隔天周六再度昏迷失去生命徵象，緊急插管手術，連同受侵犯的氣管一併切除，再重建氣管，術後一周就從加護病房轉至普通病房休養，現已順利出院，後續仍需持續回診進行放射性治療。

陳穆寬強調，婦人確診為甲狀腺乳突癌，若能早期發現，手術治療預後成效很好，就因害怕疫情不敢上醫院檢查，腫瘤侵犯至氣管時已屬晚期，還需擔憂淋巴轉移問題，不僅錯失治療的黃金期，還因此在鬼門關前走一遭。呼籲患者不要諱疾忌醫，彰基配合政府宣導，防疫滴水不漏，身體健康出狀況，還是要立即就醫檢查診療。

(中時 )