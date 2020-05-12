彰化縣63歲婦女年初就常喘不過氣，像是被人掐住脖子般呼吸困難，甚至咳血症狀，直到3月才因昏厥倒地撞到頭送醫急救，在彰基進一步檢查，才發現竟是甲狀腺的腫瘤嚴重侵犯氣管，經醫療團隊緊急插管搶救、手術切除腫瘤與重建氣管，終於挽回一命。
新冠肺炎肆虐不敢上醫院，竟因此錯失治療黃金時機！婦人暈倒後送到急診，胸腔內科為她安排胸部X光片和電腦斷層掃描，驚見甲狀腺有顆大腫瘤，已嚴重壓迫9成的呼吸道，隨即由內分系科再轉介耳鼻喉暨頭頸部，由院長陳穆寬教授收治住院。
身兼台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長的陳穆寬表示，患者住進胸腔內科病房後，即安排支氣管鏡檢查，不料因腫瘤壓迫呼吸道太久，引發肺水腫，隔天周六再度昏迷失去生命徵象，緊急插管手術，連同受侵犯的氣管一併切除，再重建氣管，術後一周就從加護病房轉至普通病房休養，現已順利出院，後續仍需持續回診進行放射性治療。
陳穆寬強調，婦人確診為甲狀腺乳突癌，若能早期發現，手術治療預後成效很好，就因害怕疫情不敢上醫院檢查，腫瘤侵犯至氣管時已屬晚期，還需擔憂淋巴轉移問題，不僅錯失治療的黃金期，還因此在鬼門關前走一遭。呼籲患者不要諱疾忌醫，彰基配合政府宣導，防疫滴水不漏，身體健康出狀況，還是要立即就醫檢查診療。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。