南投醫院院長洪弘昌，感謝護理人員防疫堅守崗位。（南投醫院提供／廖志晃南投傳真）

5月12日是南丁格爾的生日，也是國際護理師節，衛生福利部南投醫院院長洪弘昌，特別贈送水瓶表達對護理人員在新冠肺炎期間堅守崗位的感謝。南投市長宋懷琳也與代表會主席張惠卿及代表歐陽燦岳，送上蛋糕及水果向醫護人員致敬。

宋懷琳表示，自去年底爆發疫情迄今，防疫工作不曾停歇，所有的醫護人員一直站在第一線守護大家的健康安全，也讓護理人員增添不少壓力，非常感謝護理人員的辛勞，也希望民眾多體諒，並且珍惜醫療資源，不濫用、不浪費！

洪弘昌表示，今年護師節特地準備水壺，贈送護理人員，除了表達感謝，也是提醒同仁忙碌之餘，適時補充水分，保持自身健康，照顧好自己，才更有體力能照顧好患者。

洪弘昌感謝宋市長的加油打氣，也請民眾們對護理師也能給予更多的鼓勵與支持；防疫期間，進出醫院相對比較不方便，希望民眾可以互相體諒及配合，堅守防疫的陣線，讓疫情盡快落幕！

(中時 )