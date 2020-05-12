新冠肺炎防疫讓台灣受國際矚目，醫護人員功不可沒，創世基金會也有一群辛苦的護理人員，全台17所安養院、3個分會，共有169位護理師，負責院內植物人安養與外出到宅植物人訪視服務，犧牲奉獻的精神令人感佩。

創世基金會板橋分院護理師賴俞伶表示，因喜愛幫助他人，選讀護理科系，3年前因緣際會來到創世基金會服務，每日按時替院民翻身換藥、叩背、按時灌食等，與先前醫院照護經驗完全不同，所幸同事間互相幫助，切磋照護技巧，使她快速融入且有效率的服務。

賴俞伶說，擔任院內護理師1年後，轉任到宅護理師，因走入社區，每天接觸不一樣的案家，聽到每個人的家庭故事，感受到個案家屬把自己當作家人、朋友對待，常以通訊軟體聯繫，得知因自己的專業，改善家屬照顧困擾，讓在家安養的植物人獲得妥善照料，真的很有成就感。

創世基金會板橋分院表示，創世基金會長期耕耘清寒家庭植物人照護，目前安養800多位植物人，免費提供2000多位植物人家庭到宅服務。照顧一位植物人每天約需10片尿布，一整年安養加上到宅約需要340萬片尿布。盼社會大眾每天存10元，每月300，幫助植物人尿布一整個月。愛心專線：（02）8966-4306分機9愛您小組。

(中時 )