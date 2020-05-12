當各國政府的工作重心，已經逐漸從「防疫」轉換成「復工」之後，市場對於經濟重回軌道的期待，自然也會轉向各國企業獲利與實際就業回溫的狀況而定；伴隨中國人大即將在五月召開，以及亞洲製造業復甦，市場也逐漸把焦點再度轉向亞洲。其中較特別的是印度，雖然該國PMI數據創下有史以來新低紀錄，但外資在上周流入印度股市的金額，竟高居亞洲之冠。

根據統計，上周外資對印度股市淨流入20.96億美元，金額不但高居亞股之冠，同時也創下了2019年第一季以來的新高紀錄，可見在印度官方頻頻發布利空數據的同時，外資則是逢低買入。此外，外資在上周持續流入大陸股市，但金額已收斂到4.04億美元，而台灣與韓國股市則分別受到外資的明顯賣壓，分別淨流出17.93億美元與11.05億美元。

雖然東協各國在今年第一季成為大陸外銷市場最大的地區，但依舊難敵疫情對當地觀光內需跟旅遊業的衝擊。東協各國在上周還是遭到外資的全面賣壓，其中又以泰國受創較為嚴重，統計今年以來外資已在當地股市賣超53.55億美元，金額甚至比印度股市全年賣超的金額還多；可見居東協製造與觀光中心的泰國，經濟已嚴重受到疫情侵蝕。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，東協各國經濟與大陸經濟高度連動，當歐美消費市場受疫情影響急速萎縮，所以大陸反而成為東協最大的進出口市場。然而，東協承接了許多大陸外移的產能，但在歐美消費低迷下，東協出口反而更加依賴大陸內需，因此市場現在已把焦點轉移到大陸經濟實際復甦的進度上，五月即將召開的兩會，就是大陸經濟是否正式復甦的關鍵訊號。

林雅慧表示，雖然新冠肺炎的疫苗尚在研發，但就經濟的層面來看，未來幾個月預期全球將逐漸步入新的循環，這種循環有別於過往的V型或U型復甦，反而有可能是一種全新的型態；在此過程中，各國財政政策的重要性將愈來愈高，而且政府在財政與貨幣政策上的執行能否匹配，對經濟復甦的進程也相當關鍵。

林雅慧說，可以看到，中國人行與外管局已相繼宣布，將於6月6日正式取消行之有年的QFII與RQFII限制，代表大陸在外資准入上已進入一個嶄新時代；若再搭配之前提出的新基建與調降基準利率等方案，可見大陸政府正有計劃的透過降低外資准入實體產業與金融市場的限制，把資金與技術引入到有助到當地長期經濟發展的產業上，以此來創造有別於以往的復甦。

林雅慧表示，從投資股票的角度來看，尤其在全球央行大量印鈔的背景下，企業的資產負債表是否健康，反而也是影響資金是否持續投資的關鍵；因此，高品質的高息股票較容易獲得資金青睞，而亞洲的高股息股票在數量與股利率上都居全球之冠，長線投資人應關注。

摩根多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)全球多重資產策略主管John Bilton指出，受到3月市場大跌，加上殖利率降至歷史低點，連帶使得股票的風險貼水上升，促使股票中長期的預期報酬率可望提高，而在過去10年，低利率與低通膨的環境造就了成長型的股票，但未來隨著殖利率曲線可望因經濟復甦而趨陡，價值型股票也將會有表現空間，因此美股以外的股市表現也將有機會迎頭趕上。

(工商 )