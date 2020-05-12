蔡佩軒、陳瑾緗（Allyson）分別替公視華視戲劇《若是一個人》獻唱主題曲〈愛到明仔載〉、〈一個人〉，而蔡佩軒在YouTuber翻唱許多經典歌曲，擁共近億點閱，轉戰歌手，受到關注。蔡佩軒從小在加拿大長大、讀書，為了從事熱愛的歌唱，放下國外的一切，獨自返台拚發片。

蔡佩軒不但有好歌喉，更擁高學歷畢業於哥倫比亞大學藥學系，她憶起在大學時，忙讀書又要拍攝翻唱影片，直呼：「真的超累。」她當時承諾父母會考到藥劑師證照，才回台專心做音樂，她的父母也給她5年時間拼事業，她至今已在台發展2年，坦言期間忙工作，沒空談戀愛，也都沒回過加拿大，她原定5月底要回加拿大與好友相聚，豈料遇到新冠肺炎肆虐，機票、行程都取消，樂觀說：「之後還有機會。」

蔡佩軒錄〈愛到明仔載〉時，不斷揣摩一個人的感覺，更想起以前讀書的時光，忍不住哽咽，「想到在加拿大暑假，大家都會去戶外露營看星星。」而Allyson新台語單曲〈一個人〉，用電音結合抒情曲風，來自高雄的Allyson，自認個性獨立，北上獨自租屋，直言不太會想家，「我跟爸媽感情很好，但每天住在一起會吵架，自己住很棒，與家人有距離會產生美感。」

蔡佩軒（右）、陳瑾緗（Allyson）分別替公視華視戲劇《若是一個人》獻唱主題曲。（粘耿豪攝）

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