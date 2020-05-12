中市霧峰區北勢里部分區域無自來水可用，中市立委何欣純積極爭取拉自來水管，12日到社區說明，不少鄉親來聽取，都說終於快有乾淨的水可用。（黃國峰攝）

中市霧峰區北勢里部分區域無自來水可用，一位居民表示，只好買水來喝。（黃國峰攝）

中市霧峰區北勢里部分區域無自來水可用，一位居民指著抽水馬達表示，長年來都抽取地下水來飲用。（黃國峰攝）

台中市居然還有人喝地下水！中市霧峰區北勢里「溪心埧（二）農地重劃區」丁台路850巷及北豐路236巷一帶從未安裝過自來水，一直以來都喝地下水，但水質日愈變差，台中市立委何欣純積極爭取中央補助，為該區拉自來水管，12日說明會表示，要求自來水公司三個月內即刻辦理工程設計發包作業，趕十月動工，明年初完工。

位於霧峰西南的北勢里，居民多為農民，生產優質稻米，早年地底自然湧出泉水，因此部分地區長期以來一直飲用地下水，但因社區住宅越來越多，家庭廢水增加，加上地底泉水漸消失，立委何欣純積極爭取中央補助，為該區拉自來水管，12日與立委陳柏惟等，邀集李天生議員、林德宇議員及自來水公司等相關單位到社區向居民說明。

黃姓里民表示，早年該區溪水清澈，因此生產出優質的稻米，也直接汲水飲用，挖井深入地底約5、6台尺（約180公分）就有地下水可抽取，但後來越挖越深，且直到5、6年前水質越來越差，不能直接飲用，戶戶都要買水喝，連洗衣服都越洗越髒，只好送洗，曾經申請拉自來水管，但一戶要負擔五、六十萬，負擔不起。

何欣純表示，感謝中央水利署願意專案來辦理，自來水公司將趕在今年底完工，總水管長度約2公里，總經費1400多萬，涵蓋30戶，鼓勵沿線住戶踴躍來接管，每戶只要先負擔一萬元，讓在地居民等了60年終於有優質的自來水可喝。

(中時 )