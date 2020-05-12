沙國送大禮！抵銷疫情重燃憂慮 國際油價飆漲逾5％ 19:242020/05/12 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國際油價走升。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，全球各地主要城市開始恢復經濟活動，但德國、南韓以及大陸相繼發生第二波疫情感染事件，導致國際油價擔憂需求又會降低，周一亞洲時段走跌但在沙烏地阿拉伯宣布6月起每日額外減產100萬桶，激勵油價只跌反彈。國際油價周二(12日)持續走升，漲勢超過5%。 截至台北時間12日晚間7點05分，紐約西德州原油(WTI)6月交割期貨價格每桶上漲1.31美元或5.43%、暫報25.45美元；布蘭特原油期貨價格每桶上漲0.87美元或2.94%、暫報30.5美元。 (中時電子報) #油價 #減產 #每桶 #沙國 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免通縮惡夢 04:102020/05/08 論壇廣場 《國際油價》憂需求前景 周四國際原油連2日回跌 10:002020/05/08 財經 蕭乾祥專欄－從國際油價看後疫情時代投資方向 04:102020/05/09 財經要聞 美自沙國撤飛彈 聚焦反制陸擴軍 04:102020/05/09 國際大事 加油趁早！汽、柴油明起漲2元、2.2元 16:112020/05/10 財經 《國際油價》產量減少提振 上周五國際原期貨彈升5％ 10:002020/05/11 財經 經濟重啟太快！陸韓疑疫情重燃 國際油價重挫逾4％ 17:582020/05/11 財經 油元收入銳減 沙國加稅200％救財政 23:232020/05/11 財經 油元收入銳減 沙國加稅200％ 7／1起加值稅由5％調升至15％ 04:102020/05/12 全球財經 《國際油價》憂第二波冠狀病毒疫情 周一國際原油期貨回跌 08:522020/05/12 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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