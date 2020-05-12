新冠肺炎疫情趨緩，全球各地主要城市開始恢復經濟活動，但德國、南韓以及大陸相繼發生第二波疫情感染事件，導致國際油價擔憂需求又會降低，周一亞洲時段走跌但在沙烏地阿拉伯宣布6月起每日額外減產100萬桶，激勵油價只跌反彈。國際油價周二(12日)持續走升，漲勢超過5%。

截至台北時間12日晚間7點05分，紐約西德州原油(WTI)6月交割期貨價格每桶上漲1.31美元或5.43%、暫報25.45美元；布蘭特原油期貨價格每桶上漲0.87美元或2.94%、暫報30.5美元。

(中時電子報)