今天是國際護理節，看見台灣基金會及溫世仁文教基金會設計充滿趣味的公益活動『看見台灣101，溫捐一塊做防疫』，號召大家參與防疫。並共同拍攝防疫影片「Protect Every1」，影片中主角們以1表示從做好保護自己開始，另一個1表示進而保護他人，並以0象徵零確診，邀請大家尋找影片中各處的「101」意象，數字或建築物樣貌都可以，參加者有機會贏得101個防疫大禮包福袋，基金會亦藉由此活動捐贈新台幣101萬元，支持辛勞抗疫的護理人員。

看見台灣基金會及溫世仁文教基金會共同拍攝防疫影片「Protect Every1」（ 影片連結： https://reurl.cc/ZOVzVg ），希望傳達正面的防疫能量，由於當中創意激發熱烈討論，影片推出後，短時間在海內外得到極大迴響，國外媒體大幅報導，網紅也樂於分享，觸及率衝破百萬，堪稱台灣之光。

兩基金會副董事長楊媛媛表示，每個人找出的每一個101意象，主辦單位就捐出一塊錢，透過大家的參與找到101萬個101的意象後，主辦單位將捐贈101萬元支持護理工作人員長期抗疫。此外，參加者也有機會贏得101個防疫大禮包福袋，其中最大獎項是當紅的iPhone11、Switch、以及Dyson空氣清淨機。民眾透過看見台灣基金會的臉書專頁及兩基金會官方網站，皆可參加活動。

(中時 )