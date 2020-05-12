護理師王眉方入行是受到朋友影響，因表現優異獲選今年度優良護理人員。（台大醫院新竹分院提供／邱立雅竹市傳真）

疫情期間最辛勞的就屬醫療相關從業人員，5月12日為國際護士節，台大醫院新竹分院選拔今年度優秀護理人員，其中兩名護理師王眉方及彭友誼分享疫情期間的工作狀態，特別是這段時間所有醫護人員都相當勞累，兩人也在當天向其他護理師們說：「大家辛苦了。」

27歲的王眉方擁有5年護理資歷，平常喜歡追劇、購物、遊山玩水的她，換上護士袍，就是充滿耐心與愛心的白衣天使。王眉方表示，會踏入這一行是受到朋友影響，但實際從事護理工作，發現工作相當辛苦卻也十分有意義。

疫情期間讓王眉方印象最深刻的，則是有一名孩童住進隔離病房，因為年紀太小須要媽媽陪伴，媽媽對孩子的狀況很緊張，對醫護人員偶爾會有情緒上的字眼，讓大夥心理壓力很大。不過王眉方也相當體諒該名媽媽的心情，進到病房時會主動拍拍她的肩膀並與她說話，讓她心情放鬆。

26歲的彭友誼則曾在疑似個案生日時，因隔離期間還未排除前，家屬無法探視，只能獨自待在病房等待結果。該名個案生日當天，彭友誼與同事們準備好生日蛋糕，還用line視訊唱歌祝福，最後由醫護人員送上蛋糕，讓疑似個案感動得哭了。

此次疫情來襲，彭友誼認為最大的改變就是照顧病人方式有所調整，照護病人時需穿脫防護裝備，每天都要送三餐和各種物資、協助環境清潔等等，但醫護人員的付出病患都看在眼裡，所以常常不斷表達感謝，讓護理師們非常欣慰。

(中時 )