高雄市政府搜救犬訓養中心敏捷與服從訓練場 。(簡智翔提供／蔡依珍桃園傳真)

台中市政府消防局搜救犬隊 搜救犬運輸車 。(簡智翔提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府消防局搜救犬隊 搜救犬運輸車 。(簡智翔提供／蔡依珍桃園傳真)

高雄搜救犬訓養中心一期犬舍每隻狗狗的犬舍大。(簡智翔提供／蔡依珍桃園傳真)小為9平方公尺 約為2.72坪

桃園市政府搜救犬隊 每隻狗狗的犬舍大小為平方公尺約為0.91坪 。(簡智翔提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市搜救犬隊成軍於2014年，落腳蘆竹山腳消防分隊，議員簡智翔卻發現，桃園搜救犬「衣食無缺、其餘都缺」，居住空間比不上收容所內的犬隻，犬舍小又沒綠地，「搜救犬不快樂」，為桃園赤足英雄請命，市長鄭文燦強調搜救犬是人類最好的朋友，允諾全力支持消防局提出的改善方案。

簡智翔說，日前平鎮文化公園地下停車場崩坍女工遭活埋，桃園妹咕、Emma2隻搜救犬冒險協尋，讓人敬佩，但實地走訪搜救犬居住的山腳分隊基地，讓他感到不捨。

簡智翔舉高雄市政府消防局搜救犬訓養中心為例，外觀新穎還有大片綠地，每隻高雄搜救犬居住在乾淨的9平方公尺、桃園卻是斑駁的3平方公尺，還不到動保法規定收容底線5平方公尺，感嘆搜救犬待遇比不上收容所內的犬隻。

簡智翔說，桃園搜救犬運輸車和練習場地更是陽春，一台為廂型車、一台為皮卡，載運犬隻的空間不足，放置在皮卡貨斗的更有曝曬、脫落的可能，桃園更沒有合用的訓練場地，平時就是在消防分隊頂樓露台，對比台中、高雄都有大草坪和陽光，非常心酸，異地訓練的華勛分隊訓練場也將於今年拆除成為車保、二搜駐地，直言即便是毛小孩搜救犬，也該有像樣的生活空間與工作訓練環境，大聲疾呼要求增加綠地和活動空間。

「搜救犬隊空間的確小了點！」消防局長謝呂泉指出，原本規畫在消防局第三大隊成立之際，在第三大隊訓練中心旁設置搜救犬的住所，但整體須配合桃園航空城計畫，土地取得期程較長，已在偏鄉地區覓地，盼能盡快改善搜救犬隊環境，會持續朝目標努力。

市長鄭文燦當場指示消防局全盤規畫，允諾全力支持，強調搜救犬與訓練師有深厚的感情，頻繁出勤於各項搜救勤務，搜救犬不僅是人類最好的朋友，更擔任各種勤務，可謂市府消防局長期訓練的結果，期盼大家對於搜救犬有更多的認識。

桃園市政府消防局特搜大隊搜救犬小組自2012年開始豢養搜救犬隻，2014年正式成立搜救犬小組，目前現有領犬員4名及5隻搜救犬2隻培訓犬。豢養犬種分別為德國狼犬：快樂、妹咕、點點、Mini，「拉不拉多Nara、Emma及Nero。

其中，快樂、妹咕和Nara均通過國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證；點點、Mini已通過國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物中級搜救犬認證。搜救犬小組專責執行地震、建築物倒塌、工程意外、山域事故等災害中搜救任務人命搜救工作，參與歷年重大災害搜救勤務：2014年高雄氣爆事件、2016年台南地震及2018年花蓮地震等。

(中時 )