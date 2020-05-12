美股財報季進入尾聲，已有86％的S&P 500大企業公布第一季獲利數字，並以健康照護、核心消費、資訊科技三大產業表現較佳。投信法人指出，醫療、科技與核心消費等，短期因為防疫需求而直接受惠，中長期則有產業升級帶來的結構性機會，兼具防禦與攻擊的雙重投資價值。

根據FactSet資料統計，截至上周五為止，S&P 500大企業中，已有400多家公司公布第一季財報，占總數86％。整體而言，獲利優於預期比例只有66％，低於近5年平均值；與去年同期相較，負成長13.6％。

不過，若觀察個別產業，仍有表現突出者。如：核心消費、原物料、健康照護、資訊科技、能源業，有7成以上的企業獲利超越預期；若就成長率來看，健康照護、公用事業、核心消費、資訊科技、通訊服務、不動產，獲利逆勢成長，年增率2.7～6.8％不等。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，受到肺炎疫情影響，經濟活動幾乎全面停擺，造成美股第一季獲利表現不盡理想。不過，健康醫療、AI人工智慧、雲端服務，以及日常生活所需的核心消費產業，因為與這一波防疫題材相關而直接受惠，因此大多繳出不錯的成績。

展望後市，第二季進入歐美疫情高峰，經濟、企業營運受創勢必加大，但預期醫療、科技與核心消費仍有機會優於其餘主要產業。

理由有二：一是短期的防疫刺激下，對於疾病預防、檢測、診斷與治療等醫療服務的需求量增加；同時，居家隔離引導消費需求轉向雲端平台，大數據、雲端運算等新科技應用擴大。

二是醫療產業發展走向「預防重於治療」，並借重人工智慧等新科技達到預防目標；創新科技則帶來更大的便利性，開始跨入普及化階段，即便疫情過後，中長期需求將有增無減。

(工商 )