駿利亨德森環球科技投資組合經理人Denny Fish認為，許多人與企業在疫情期間依賴科技，而未來應仍將持續此趨勢。而這也使得雲端、人工智慧與物聯網等已經相當強勁的科技趨勢，一旦相關危機減輕時，應該可變得更為強勁。

全球經濟受到COVID-19大流行而承受嚴重打擊，僅有一些(或幾乎沒有)地區倖免於難。股市反應緊接在後，在近期獲利前景遭受打擊以及全球經濟何時、如何回升的不確定性等因素發酵下，股價也見下跌。但是經濟終將會重新整頓出發，而依我們所見，科技產業是這一過程中必不可少的要素。實際上，在過去幾個月中所見的例子已顯示，有許多人與企業在日常生活中已經開始仰賴科技。

我們認為，科技產業是長期題材中的一項驅動因素，它將在未來三到五年間將重新定義我們的工作、購物與社交方式。許多於題材具代表性的公司也已經開始採取行動(也許比預期的還要早)以幫助企業和社會來渡過COVID-19危機。

企業被迫部署遠端工作所需的功能，人們也越來越依賴社群媒體平台交流。線上雜貨購物已成為主流。許多族群(包括原先不願接受數位經濟的老一輩族群)都被迫適應。這已經沒得選擇了。

隨著居家隔離、電影院關門和體育賽事取消，線上串流媒體娛樂和遊戲已成為人們新的主要選項。跟電子商務與社群媒體一樣，這些服務的成長前景已經相當不錯，改變的是，更廣泛的人群採用這些服務的速度。

在這方面，相關公司最近的資本支出所帶來的預期收益很可能會向前跨一大步。亞馬遜已投入鉅資來推出當日送貨服務。隨著商店的關閉，該計劃幫助消費者在隔離期間保持供應充足。此外，我們見證了各個領域的零售商迅速提高其電子商務能力，以便更好地滿足客戶不斷變化的需求。

雲端是另一個已經幫助企業加速數位轉型的長期題材。有雲端做基礎的前台功能為各行各業企業維持開門營運；而隨著員工遠端工作，企業中其他功能也越來越多地開始利用雲端。到目前為止，營運持續計畫(Business continuity plans)還沒有被這樣大規模的測試，而未來企業將需確保它們擁有得以維持營運所需的數位基礎建設。因此，我們預期公司將重新安排投資的優先順序，將提高加強數位能力的資本支出。

其他科技產業於過去幾個月面臨較多挑戰。隨著全球成長前景轉差，對於經濟週期曝險較高的公司將面臨更大壓力。半導體相關公司受創嚴重，總歸其原因是在半導體晶片製造商才剛開始要擺脫庫存過剩的局面時，卻爆發了疫情。我們相信，有鑑於半導體在雲端數據中心、物聯網與人工智慧的部署中發揮著至關重要的作用，其長期前景良好；但其曝險於全球供應鍊與COVID-19造成的需求崩壞，都對該產業造成壓力。特定的半導體業對於經濟週期較為敏感，部分公司對於工業與汽車領域曝險程度特別高，而這些領域就可能馬上面臨短期的逆風。

我們認為，通過觀察科技產業，能夠幫助我們專注在科技業的長期成長驅動力，並找出近期的挑戰。我們傾向於將高科技公司分為：一種能展現出抗跌韌性的特徵；與另一種擁有機會性，也就是具備快速獲利成長可能性的公司。

在經濟動盪時期，公司的抗跌韌性特徵就展現出來了：那些擁有高黏著性產品、並可以在整個經濟周期中產生穩定現金流的公司，以及那些不依賴高槓桿來提升資金的公司，就是比較可能從市場下跌中全身而退的公司。另外，藉由本次經濟中斷所帶來的消費者偏好與機會的改變，也可以讓我們增加對「機會性」公司的布局，包括那些較年輕、靈活的公司。

我們更將產業劃分為「週期性成長」與「長期標的」。雖然週期性公司將在經濟復甦時為科技產業帶來財富貢獻，但我們相信，擁有長期成長性的公司將在未來幾年為全球經濟數位化賦予能量。

如果經濟放緩時間持續到中期，我們相信投資人仍將竭盡所能去尋找獲利和現金流成長。在雲端、物聯網和人工智慧等主題的推動下，科技產業應仍是首選目的地。如果危機持續下去，科技公司仍是大家所喜愛的，因為他們的資產負債表相對強勁。而如果人們健康狀況趨於穩定，並且推出的刺激政策著實刺激了經濟成長，更多週期性科技公司的前景也應會有所改善。

(工商 )