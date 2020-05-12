南韓Mnet電視台綜藝節目《TMI NEWS》近期公開「住在最貴房子裡的男偶像」名單，整理出6名成名後買豪宅自己住的男偶像，每一間價值都超過19億韓元(約新台幣4600萬元)，讓現場主持人和來賓都嘆為觀止。

第6名是EXO的大哥Xiumin，他買下首爾廣津區的「T apartment」，房子50坪左右，市價約19億韓元(約新台幣4600萬元)；第5名是東方神起的U-Know允浩，先前拍攝綜藝節目《我獨自生活》曾公開自己家，位在速草區的「W VILLA」，房價約28億韓元(約新台幣6800萬元)。

第4名也是SM娛樂旗下的男偶像，SHINee裡年紀最小的成員泰民，他除了替爸媽買車買房，自己也在首爾江南區「C VILLA」購屋，而房價目前也漲到約31億韓元(約新台幣7600萬元)左右；第3名居然是天團BIGBANG成員GD權志龍，買在聖水洞的豪宅市值約33億韓元(約新台幣8000萬元)。

第2名是「撕衫男」2PM的玉澤演，也是在知名有錢人居住地江南區買房，他在「A VILLA」的房子價值39億韓元(約新台幣9569萬元)；第1名就是韓流帝王級男團Super Junior的隊長利特，在2016年買下「T apartment」其中一戶，要價高達43億韓元(約新台幣1億元)。

不過，4月底有韓媒拍到GD買新房，從聖水洞就宅搬到價值約90億韓元(約新台幣2億2千萬元)的漢男洞獨棟豪宅，鄰居還是知名男星裴勇俊；除了GD本人難得在IG小露新家擺設照，還有網友肉搜出其住家環境和他的千萬名車，富裕生活令粉絲都看傻眼。

(中時電子報)