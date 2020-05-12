今天是512國際護理節，針對衛福部日前增列全國2百家急救責任醫院的第一線急診醫護人員為獎勵對象，醫師每人每天1萬元，至多2位醫師可申請，以及護理人員每人每班1萬元。藍委鄭麗文在臉書表示，衛福部雖已稍做讓步，但仍設置申請上限，依然會發生多名醫師必須平分同筆獎金情況。

鄭麗文下午在臉書，敘述衛福部對全國2百家急救責任醫院第一線同仁的補助轉折過程，從一開始「醫師每天1萬元、護理人員每班1萬元」，被質疑未能反映醫護人員實際的工作份量，反而造成獎勵輕重失衡情況，更嚴重的是，導致醫師收入下降，「不但不是獎勵，反倒像是變相的懲罰」。

鄭麗文說，因為醫師為照顧新冠肺炎病患，必須停止原本的門診，導致相關收入減少，也可能流失原有的病人，原本獎勵津貼雖可稍微補足收入減少的部分，但一個病人一天至少有兩班醫師照顧，變成每位醫師只有5千元，比護士每班1萬元還少。

鄭麗文接著說，直到振興醫院急診重症醫師田知學在《少康戰情室》上大吐苦水，才發現急診醫師每天承受巨大的工作風險，卻只領每案3百元至5百元的採檢費，還必須和其他醫護同仁共分。

鄭麗文表示，後來衛福部在9日公布獎勵要點修正，將急診醫護納入新的獎勵範圍，不同等級的醫院，每月可獲不同的急診團體獎勵，醫師每人每天1萬元，至多2位醫師可申請。

鄭麗文指出，雖然衛福部已稍做讓步，但仍設置申請上限，依然會發生多名醫師必須分同筆獎金情況，她會繼續監督衛福部，確保每位醫師能獲得應有的獎勵。

(中時 )