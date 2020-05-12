美國聯準會(Fed)擴大購債規模支持市場流動性，除了投資級債外，放寬至高收益債券，另外，美國國會也通過4,840億美元小型企業紓困方案，其他國家也有類似的政策。政策的支持與寬鬆的貨幣政策支撐金融市場延續3月底以來的反彈行情，即便目前的失業人數大增、GDP數字衰退，但無礙風險性資產的上漲。

投信法人指出，展望後市，美、歐第一季經濟衰退已成定局，市場轉為關注未來經濟復甦的進度，而復甦進度又將取決於各國重啟經濟的時程，4月中旬部分歐洲國家開始有限度的恢復小型零售業營運，5月起美國各州也將以三個階段分批復工，整體上疫情最壞狀況已過，金融市場各項風險、流動性指標也逐步恢復，有利金融市場持續上攻表現，投資人可藉由多元資產基金來布局。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，就財報表現來看，S&P 500已有佔總市值73％的企業公布財報，其中20％的公司低於市場預期至少1個標準差，這是2008年以來最差表現，但這樣的情況並沒有對指數造成太大的影響，市場目前關注的重點，主要仍在於公司未來展望，目前分析師普遍預期今年企業衰退難免，但明年將呈現爆發性成長。

在市場信心逐漸恢復，全球資金豐沛以及政府、央行積極救市下，各類資產皆有表現機會，建議可採股債多元布局策略，建議股債比可採55：45，股市方面，看好經濟成長動能相對穩健的美股，債券方面，則看好受惠美國聯準會(Fed)無限QE的美債與投資級債券。

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