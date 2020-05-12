We can do it! 感謝有你！北榮為護理同仁拍拍手 20:152020/05/12 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天是國際護師節，北榮為護理同仁拍拍手， 感謝有你！（照片／北榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日是國際護師節，為慶祝這個節日，北榮護理部特別邀請院方長官、同仁、病人、家屬及照護人員等製作三分鐘的「拍拍手」短片，為勇敢堅定全心投入第一線抗疫的護理師同仁拍拍手，感謝他們無私的付出。 北榮院長張德明表示，受新冠肺炎疫情影響，為避免群聚並保持社交距離，北榮總今年例行護師節表揚慶祝大會被迫延期，他特別錄製一段勉勵暨祝賀的話語全院廣播，邀請所有同仁及民眾在中午12時同時舉起雙手，守護全民健康，成功抗疫，讓全世界看見台灣優質的醫療與堅強的公衛能力。 (中時 ) #同仁 #抗疫 #特別 #大會 #中午 也許您會感興趣 推薦閱讀 鮮花贈英雄 屏縣感謝抗疫付出 01:152020/05/08 高雄屏東澎 發現金 川普抗疫翻身 04:102020/05/08 時論廣場 郭富城9日線上演唱會抗疫 04:102020/05/08 娛樂新聞 《業績-其他電子》聖暉首季EPS 4.01元 南進抗疫 08:362020/05/08 財經 慰勞抗疫第一線 近百店家送愛到屏基 16:242020/05/08 生活 小賈斯汀聯手亞莉安娜推抗疫歌曲 各路名人入鏡 17:532020/05/08 娛樂 聯合國：幫助北韓抗疫需近1.5億美元 21:012020/05/08 國際 抗疫模範生 越南成外資轉移新寵 22:342020/05/08 國際 抗疫禮盒贈26國政要 也送譚德塞 00:482020/05/09 高雄屏東澎 人物剪影 女性領袖抗疫有成－科學家精神冷靜應變 04:102020/05/10 財經要聞 生活熱門新聞 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 中原校方逼道歉 招名威超強背景意外曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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