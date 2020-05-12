今日是國際護師節，為慶祝這個節日，北榮護理部特別邀請院方長官、同仁、病人、家屬及照護人員等製作三分鐘的「拍拍手」短片，為勇敢堅定全心投入第一線抗疫的護理師同仁拍拍手，感謝他們無私的付出。

北榮院長張德明表示，受新冠肺炎疫情影響，為避免群聚並保持社交距離，北榮總今年例行護師節表揚慶祝大會被迫延期，他特別錄製一段勉勵暨祝賀的話語全院廣播，邀請所有同仁及民眾在中午12時同時舉起雙手，守護全民健康，成功抗疫，讓全世界看見台灣優質的醫療與堅強的公衛能力。

(中時 )