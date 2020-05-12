針對高雄市長韓國瑜罷免投票案，國民黨中央成立的因應小組，今天傍晚首度開會，決定在尊重韓國瑜「市政優先，防疫第一」的基調下，一切配合韓國瑜的策略及方法，不過因應小組將由組發會主委葉壽山作為與韓團隊的窗口，且每週一定期開會，討論情勢及因應；等韓國瑜520之後將對外正式說明因應罷韓的策略後，黨中央也將全力協助，黨中央將「共同承擔，一起面對」，不會有不同調的情形。

國民黨針對罷韓投票因應小組成員，除了江啟臣外，黨秘書長李乾龍、五位副秘書長及一級黨務主管、革實院長和智庫執行長全部納入；不過今天五位副祕書長有顏寬恆、黃奎博未與會。

文傳會主委王育敏會後轉述，今天傍晚因應小組召開第一次會議，主要聽取成員對高雄罷韓情況並交換意見，原則上的基調就是尊重韓國瑜對整體罷韓因應的策略，黨中央全力配合並協助。

王育敏表示，韓國瑜目前定調「市政優先、防疫第一」，黨中央將全力支持韓國瑜拚市政，並且在防疫紓困及振興經濟部分，透過中央黨部和立法院黨團，協助高雄市政府及韓團隊發聲，並且做好監督執政黨的工作，透過中央和地方合作，展現國民黨地方首長治理能力，化解罷韓危機。

王育敏說，未來隨著韓國瑜正式定調反罷韓策略後，中央黨部也會全力配合，目前定調不會激化反對及贊成罷免雙方的對立。

針對前主席洪秀柱公開呼籲大家出來投罷免不同意票，王育敏表示，深藍的焦慮可以體會，洪前主席的意見及其他不同的想法，黨中央都會予以尊重，但黨中央認為應審慎應對罷韓，特別是在策略和方法上要全力配合韓國瑜，不會和韓出現不同調的情形。

因應小組開會前夕，包括江啟臣和李乾龍昨晚都南下高雄並與韓碰面，王育敏表示，李乾龍在會中有說明昨晚到高雄了解到的情況及可以提供的幫助，細節因涉及攻防策略不便對外轉述。

王育敏也表示，除了江啟臣和李乾龍，未來因應小組成員也會南下協助，加上組發會主委葉壽山已常駐高雄，就是小組與韓市府團隊的窗口，彼此溝通沒有障礙。

至於因應小組是否討論罷韓之後的補選情勢，王育敏表示，因應小組是針對6月6日罷韓投票前的因應作為進行討論並擬定策略，不會討論6月6日以後的事情。

(中時 )