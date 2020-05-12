5月12日適逢國際護師節，創世基金會新店分院院長張淑娟一如往常除了和護理人員道早安後，緊接著走到院民床邊陪他們說說話，張淑娟擔任護理師已有17年，她理解植物人終日臥床，生活單調乏味，但每天的問候只想告訴植物人「這個世界沒有遺忘你，一定要加油喔！」

張淑娟說，回想剛任職創世時，看見創辦人每天親為院民拉被、嘘寒問暖的身影，深深烙在她的腦海中。因認同創世「救一位植物人 等於救一個家庭」的理念，做別人沒有在做的事，創世幫助的不只是個案本身，更擴及到背後的一整個家庭，讓她深感工作豐富自己的生命，也找到生命的價值。

張淑娟說，時刻提醒自己，以院民及家屬的角度，看待每一件事情，「如果今天是我的家人成為植物人，那我會如何照顧他們呢？」換位思考，更能理解需求在哪，給予妥善照顧。每次見院民舒服和家屬安心的表情，這也是護理工作迷人之處！

創世基金會全台目前安養800多位植物人，免費提供2,000多位植物人家庭到宅服務。照顧一位植物人每天需10片尿布，一整年安養加上到宅約需要340萬片尿布。盼社會大眾每天存10元，每月300元，幫助1位植物人尿布一整個月，讓愛細水長流。愛心專線：（02）8667-6515尿布小組。

(中時 )