房地產房東在COVID-19封城期間承受著必須提供租戶延繳租金方案的壓力，而對於不動產投資信託基金(簡稱REITs)配息來說，也同樣面臨了風險。然而，駿利亨德森全球房地產股票團隊表示，目前已經看到越來越多證據顯示：某些房地產產業將更有能力渡過本次危機。

隨著許多股票產業的公司面臨前所未有的現金流中斷，市場對於配息持續力、以及如何在危機持續情況下保持流動性與選擇性的方法所提出的問題相當多。

對於REITs這種需要配發出大部分獲利給股東的產業而言，投資人對REITs股息是否降低的擔憂就更加嚴重了。好消息是：REITs收取合約制的租金收入，獲利能見度較高。按照這樣的思路，我們認為投資人應該問以下問題，以便找出哪些類別的REITs最有可能遭受到下調配息的風險。

一、該REIT目前的股息發放比率、獲利變動、以及債務槓桿比率？ 如果這三項數字都偏低，那麼即使該REIT現金流量暫時下降，也為潛在下調配息提供了較大的緩衝空間。

二、該REIT在COVID-19之前對租戶有多少訂價力？在危機發生前供給/需求動態良好的公司是最有可能渡過難關的公司，並更可能在情勢開始正常化後收取到遞延租金的公司。

好幾檔REITs已經開始詳細說明近期遞延租金的狀況，而在不同房地產產業間，存在著明顯的差異。例如：全球工業/物流房東Prologis宣布，4月收到的現金租金與2019年的水準一致，並且預期有最低遞延租金金額的機制安排，所有遞延租金都預期在2020年全額償還（此方式與Prologis在大陸的經驗一致，當地有90％的租金是在該年度1月與2月收取的，也就是COVID-19疫情在當地達到高峰的時候）。

同樣地，日本的工業/物流業者GLP J-REIT和歐洲的VGP Group最近也發布了類似的更新。同時，美國住宅房東Equity Residential也宣布，在4月第一週所收到的現金租金收入約為93％，與前一年相比幾乎沒有差別。

相較之下，從零售業捎來的消息則是比較嚴峻些。總部位於英國的零售業主Hammerson所提出的報告中顯示，目前所收到的現金租金僅占第二季度應收租金的37％。更糟糕的是，美國購物中心房東CBL Properties表示，旗下大部分租產組合已經關閉，並且預計「近期營收將大幅下降」，營收損失究竟多少尚未量化，但該公司已採取措施解散其大多數員工，並且下調剩餘員工的薪資。

房地產產業之間的情況差異實在非常的大。在上述範例中，只有Hammerson和CBL下調了配息。當現金流下降並且手頭上沒有現金來彌補短缺時，REIT的配息就會相應減少。現金流量通常在租金/住屋率降低時下降，同時如果租戶停止支付租金時，現金流量短期內也會下降。

我們認為，合約法規通常將佔上風，即使租戶簽訂了遞延租金協議，最後還是要償還的。不過，這種信念卻有著一個重要的警告，因為那些疲弱產業的房東可能得面臨一個選擇：強勢不降租金進而逼得租戶最終走向失敗；或者寬待租戶並且(或)永久降低租金以有效紓困租戶。

在這裡供需平衡就顯得至關重要。如果房客違約，處於優勢地位的REITs就比較容易「來硬的」另找租戶重簽租約；但那些產業處境比較艱難的REITs就會發現：如果他們失去了現有的租戶，就很難找到很多候選人可以替補了。

在我們看來，那些不需要提供租金遞延的REITs、或是那些在短期內有信心能在收回所有遞延租金的REITs，其下調配息的可能性是最小的。我們也認為，如果可以的話，REITs應該幫助易受衝擊的租戶。這方面很好的一個範例就是德國住宅房東Deutsche Wohnen，設立了一個3,000萬歐元的救濟基金，為其租戶提供非官僚的金融援助。

在大多數情況下，為了獲得不用繳納企業所得稅的好處，法律要求REITs必須幾乎將全部的應稅收入配給股東。雖然我們相信股息非常重要，但我們認為投資人應將重點放在獲取配息，而不是獲取高配息。根據我們的經驗，在REITs下調股息之前，收益率通常都會升至無法持續的高水準(通常是高個位數或低雙位數的範圍）。

我們也要提醒投資人，收益僅是組成總報酬的一個部分，受到長期需求推動且展現持久的現金流成長性，往往可以彌補當前較低的殖利率。

要強調且重要的是：整體REITs已從全球金融危機中汲取了教訓，在進入本次市場下跌時，相關公司資產負債表已經更為強勁。並且，與2008年不同的是，目前大多數REITs的整體槓桿水準也較低，以及相當重要的—循序漸進而合理的債務到期日與相當低的短期再融資風險。

我們認為，在COVID-19到來之前，一些企業（如零售業）原本表現就已不佳，而病毒僅是進一步凸顯並加速了此弱點。在許多方面，病毒對工業/物流等產業卻帶來了相反的影響；因為截至目前為止，這些產業似乎不僅很好地渡過本次風暴、提供了更穩健的股息、並且還提供了增加現金流和股息的機會。

儘管幾乎沒有一種業務可以倖免於市場持續低迷，但這已經達到了拉開贏家與輸家間的差距的作用，使得顧慮周全的主動投資組合建構方式比過往任何時候都來的更重要。

(工商 )