位在台北東區的雨田先生手沖飲品吧 ，主打各種可愛又療癒的造型飲料，消費者可以發揮創意，選擇喜歡的狗狗棉花糖，再搭配不同飲料和造型餅乾，客製專屬自己的飲品，即日起至8月31日推出多重優惠，包含單買棉花糖5折起、免費送75元造型餅乾、每周六日部長鮮奶茶特價。

雨田先生店內販售的每一款狗狗棉花糖是由甜點職人手工製作，由於不是機器大量生產，手工製作的餅乾就像是真實世界中每隻狗都長得不太一樣，目前提供赤柴、黑柴、粉紅柴、白柴、巴哥5種款式，以現場供應為準。手工狗狗棉花糖原價165元，活動期間單次購買2個，只要199元，平均每個99.5元，相當於6折，一次購買3個，只要255元，等同下殺5.1折，3個以上皆以85元計算。

即日起購買手工棉花糖飲料（部長鮮奶茶除外），除了附贈價值30元的造型小餅乾外，業者再加碼贈價值45元的造型大餅乾，小餅乾款式目前有西瓜、2020等，大餅乾則有椰子樹、粉紅人魚、藍色人魚等造型，皆以現場供應為準。此外，「部長鮮奶茶」上層一圈像奶蓋的奶油，其實是純正鮮奶製成的冷奶泡，香滑可口，自開幕以來一直是店內招牌飲品，即日起每逢周六及周日，每杯直接特價150元，等於享有72折優惠。

(中時 )