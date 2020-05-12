現在很流行分享共宿的背包客商旅，雖然可以節省開支，不過安全還是要考量。南部地區一名年輕男子就是因為投宿廉價旅店與他人共房，期間遇到一名「裝熟」的男室友，跟他們一夥4人聊到很晚，還很熱情去買豆漿請大家吃消夜，未料這名年輕男子喝了豆漿全身無力，隔天醒來發覺肛門刺痛，才知遭到「裝熟」男子硬闖後庭花2次，氣得報警處理。

檢警調查，這名「裝熟哥」是在南部的一家商務旅館住宿，與另外互不認識的3男1女同房，因為都是年輕人，很快就聊起來，而他發現其中有一名年輕男子長得成熟帥氣，竟然起了「邪念」，假裝很熱情到附近夜市買了豆漿請大家吃消夜。

被告男竟偷偷將安眠藥用針筒注射入其中一杯豆漿內，先讓另外2名男室友喝下沒摻藥的豆漿，最後再把「特調」豆漿遞給被害人，被害人不疑有他，就把豆漿喝完，大家就熄燈睡覺。

這時「裝熟哥」於凌晨3點多時，看被害人已經熟睡，爬上床去，先是撫摸下體，瘋狂套弄，後來見被害人藥效發作，無法抵抗下，霸王硬上弓「硬闖」被害人「後庭花」2次得逞。

被害人醒來因刺痛才驚覺遭到性侵，氣得報警處理，地院法官認為嚴重影響被害人身心，甚至無法正常生活與工作，因此最後依強制性交罪、乘機性交罪判被告有期徒刑9年。但是被告不服，目前上訴中。

(中時電子報)