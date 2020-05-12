儘管美國聯準會(Fed)幾乎排除了負利率的可能，但疫情對經濟及金融市場帶來嚴重衝擊，已經迫使投資人認真思考這樣戲劇化的政策轉變意味著什麼。

利率期權市場可以反映市場的貨幣政策預期。根據美國銀行證券的數據，週一該市場顯示12月底之前指標聯邦基金利率明年進入負值的機率有23%，該數據引用了美國一年期互換(調期/swap)的短期到期期權。上周該機率為9-10%。

隨著這波疫情令美國經濟走向經濟大蕭條以來最嚴重衰退，聯邦基金利率期貨顯示，到2021年6月聯邦基金利率將比0%低約1個基點。

「這已經從理論變成了確有可能，」Tallbacken Capital Advisors執行長Michael Purves說。他仍然認為Fed距離實際採納負利率還很遙遠。然而，前所未有的價格走勢表明，市場在準備面對不可想像的情形，投資者正在準備應對各種後果，包括銀行利潤緊縮、債券收益率降至零以下、貨幣市場動盪和資本外流。

Guggenheim Partners全球首席投資長Scott Minerd認為，Fed購買債券有可能會將指標美債收益率推向未知的負值區域。GUggenheim Partners網站上的預測顯示，到2021年底，10年期指標美債收益率將達到負0.5%。

投資者擔心，與歐洲和日本實施了多年的負利率相比，美國利率跨越零下限可能在貨幣市場產生更大的破壞性副作用。

三井住友信託銀行市場策略師Ayako Sera說道：「美國採用負利率將比日本或歐洲帶來的混亂更大。」「在美國，公司依靠信貸市場融資...美國若採行負利率將打亂很多證券的定價。」

當前美國聯邦基金利率目標區間為0-0.25%，下檔已然至零水準。負利率通常被視為進一步刺激經濟增長的緊急措施。

然而歐洲和日本這麼多年來實行此類措施未能帶來萬靈藥，很多人懷疑美國是否會效仿。

Fed主席鮑爾3月時曾表示負利率不大可能有助於經濟。投資者預計他將在週三的網路直播評論中強化這一信息。如果負利率可能會損害儲戶利益，由此引起的政治反彈也難以把握，而且負利率對依賴貸款利差收入的金融業也會造成損害。

(中時電子報)