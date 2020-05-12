滬尾田野工作室主任紀榮達1日於淡水區公司田橋北岸的小丘，發現一方墓塚，且附近正進行施工擔心古蹟遭破壞，於是緊急通報市議員鄭宇恩，鄭宇恩12日下午舉辦會勘；文化局表示，將派員維護清軍古墓遺址，後續則經由文資提報程序，辦理文化資產評估。

紀榮達指出，淡水埤島里是當時作戰的重要位置，清軍駐營於淡水區公司田橋一帶，在甲午戰爭期間，北海岸地區疑發生瘟疫，許多清軍病逝埋葬於公司田橋北岸的小丘，該處因此有多達200多塚墓。

紀榮達說，1994年淡海新市鎮第一期工程動工時，200多塚墓全遭湮滅，經滬尾文史工作室搶救後，保下數方清軍墓碑，現保存於淡水古蹟博物館典藏室，北藝大教授黃士娟2008年田野調查時，又發現一方定海營清軍墓塚，於是列入淡水古蹟博物館文資普查計畫專書中。

紀榮達表示，本月1日行經清軍墓塚時，發現一旁空地正在施作工程，擔心百年歷史遺跡遭破壞，趕緊向市議員鄭宇恩陳情，鄭宇恩火速舉行緊急會勘，邀集文化局想方設法保存百年古蹟。

文化局表示，將即刻派員確定工程範圍及施工單位，若可能影響到清軍古墓遺址，將依文資法將其列為暫定古蹟維護，後續再依文資提報，交由文資委員到場勘查，辦理文化資產評估。

(中時 )