戰遊網（Wargaming.net）旗下多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）正式釋出艦隊遊行線上直播 (Virtual Navy Parade) 精華影片，讓沒有機會於5月6日在《戰艦世界》Twitch頻道觀賞到直播的玩家及二戰迷，能藉由精華影片紀念二戰歐洲戰區終戰75週年，參與《戰艦世界》研發團隊、社群團隊攜手一群熱心的玩家所策畫的線上艦隊遊行。

(影片來源/YouTube/World of Warships Official Channel)

受到新冠疫情影響，許多國家都取消了今年的勝利日慶祝活動，《戰艦世界》希望藉由推行艦隊遊行，讓玩家及二戰迷可以用線上觀賞的方式。直播中由海軍專家以及《紐約時報》暢銷書作者兼海軍歷史學家James D. Hornfischer 以及知名KOL The Mighty Jingles, Drachinifel擔任解說及講評，針對戰艦進行歷史背景的分享還有於二戰期間所帶來的貢獻。

•艦隊遊行總共亮相了24艘來自英國、美國、加拿大、英聯邦、法國、波蘭及俄羅斯的戰艦

•艦隊遊行路徑總長度為62公里

•24艘參與遊行的戰艦中，5艘至今仍然為紀念船，分別為USS Kidd (US)、USS Texas (US)、USS Massachusetts (US)、ORP Błyskawica (Poland) 以及HMCS Haida (Canada)

《戰艦世界》全球執行製作人Philip Molodkovets表示：「這次線上遊行的推行對於團隊來說這是一個很特別的經驗，我們需要調整地圖，確保以最適當的方式編排戰艦的行徑路線，讓遊行能夠完整的呈現並且逼真程度能接近現實生活。我對於所有參與這次線上遊行的團隊以及玩家們感到無比的驕傲，也希望我們有為二戰歐洲戰區終戰75週年紀念時刻盡一份心力」

海軍專家以及《紐約時報》暢銷書作者兼海軍歷史學家James D. Hornfischer表示：「我很榮幸被受邀擔任這次特別遊行的講評人員之一。《戰艦世界》能夠藉由線上遊戲來教導後代共享歷史的重要時刻真的很有意義，而所有參與遊行的團隊背後所付出的努力也很另人印象深刻。遊行中所呈現的歷史準確性令人讚嘆，社群的熱烈反應也令人動容」。

(科技)