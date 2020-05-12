香港藝人郭富城週末舉行線上演唱會，為疫情中失業的舞者和電影幕後人員募款，54歲的他頂著30℃高溫又唱又跳1個多小時，以驚人體力達成完美演出，他沒吃不老仙丹，而是靠高度自律堅持運動30年。

這一場演唱會透過網路直播，新舊世代一起見證昔日舞王的驚人實力。郭富城率領100名舞者在香港尖沙咀海港城露天停車場演出，所有人一襲白色POLO衫在烈日下揮汗，「沒有華衣美服、沒有升降台、沒有燈光煙火、沒有化妝間、沒有空調的狀況下，流著豆大的汗水，開心齊心地飛揚起舞，」演唱會完美落幕後，郭富城在社群網站Instagram寫下感動。

COVID-19（新冠肺炎）疫情讓香港演唱會、藝文表演全數取消，舞者等表演者收入大受影響，郭富城因此召開線上慈善演唱會募款，自己也捐款數十萬港幣。

「我是舞者出身，一定不忘初心，」郭富城表示，演唱會從發起到落實不到10天，排練也只花了短短5天，高水準演出除了來自舞台實力，還要有驚人體力。郭富城出道30年，已經是2個女兒的爸爸，體重卻都維持在63公斤左右（172公分），他自豪生理狀態停留在30幾歲，究竟祕訣是什麼？

（郭富城認為應該隨時維持在準備上舞台的狀態。圖片來源：取自IG: aaronkwokxx ）

1. 每天量體重，吃多就實施「懲罰性運動」

郭富城坦承自我要求極高，不允許自己變胖，2019年6月他來台宣傳演唱會就說每天洗澡前都會量體重：「維持在63公斤，如果63.8、到64，我就想死了。」

眾所周知郭富城極愛台灣的麻辣鍋，他也會趁來台期間滿足口慾，但一吃完馬上消耗熱量，他稱之為「懲罰性運動」，也就是把平日30分鐘的運動量增長到45分鐘到1小時。他曾透露吃完麻辣鍋回到飯店，即使半夜3點都會運動，他對歌迷說：「你們半夜3點在睡覺，我在踩腳踏車。」絕不讓肥肉有機會上身。

（郭富城的運動、飲食都非常自律。圖片來源：取自IG: aaronkwokxx ）

2. 每週運動5天，從不偷懶

郭富城自認生活非常有節奏，2018年他曾說一週運動4～5天，每天30分鐘，從來不偷懶。

「因為在舞台上要唱歌、要跳舞，而且很多時候都是唱現場的，所以必須要有一個很好的狀態，」郭富城表示隨時將自己保持在「準備上舞台」的狀態，100%敬業精神讓人佩服。

2012年影帝梁家輝和郭富城一起拍攝《寒戰》，就透露凌晨4點聽到郭富城在隔壁房間跑步，跑步機的聲音讓他睡不著覺，讓梁家輝還忍不住抱怨：「早知道他睡隔壁，我就換房間。」

被郭富城跑步聲吵醒的不只梁家輝，周潤發也說2014年拍攝《大鬧天宮》時，每晚都聽到樓上房間的郭富城在跑步，不過他也因此受到啟發，65歲的周潤發現在也是天天跑步、爬山的健康代表。

除了跑步，郭富城也游泳、打乒乓球，不過他強調不要過度鍛練，太高強度容易半途而廢，持之以恆才是維持身材的關鍵。

（郭富城出道30年，體重始終維持在63公斤左右。圖片來源：取自IG: aaronkwokxx）

3. 節制飲食，每天吃1餐半

郭富城飲食儘量少油少鹽少糖，但也不至於清淡地像苦行僧，2019年他曾透露，每天都會吃一個港式菠蘿包，菠蘿包的熱量可不低，但郭富城一天只吃一餐半︰「一個菠蘿包就當早午餐，第二餐就晚上了，等到晚上再吃，基本上我應該算吃一餐半吧，菠蘿包都不算一餐。」

郭富城最愛以菠蘿包搭配咖啡展開一天，假使有演唱會，飲食還會更節制，加上大量運動，讓他即使偶爾吃多犒賞自己也不胖。

「當然我們敵不過歲月，但是我們可以做到的，就是保持身體每一個機能，讓每一個機能都能有最好的狀態，」郭富城這樣形容自己的養身之道，果真是天王級的高度自律。

延伸閱讀：

(中時電子報)