國內疫情趨於穩定，中央流行疫情指揮中心逐步放寬各項防疫規定，台大12日表示將同步更新108學年度畢業典禮規劃，希望能增加更多畢業學生參與典禮領證，讓應屆畢業生留下難忘的回憶。

台大表示，依5月12日最新規劃，各系所（不分組）學士班、碩士班可各推薦1名領證代表；博士班經推薦皆可參加。初估學士班領證55人、碩士班126人、博士班176人共357人，比原定33人增加了約11倍；參禮家長暫定每位學生只邀請1位。

台大表示，由於指揮中心於5月11日放寬室內集會場所總人數到250人以下，因此領證畢業生將分成2組入場，接受院長撥穗、校長授證，主會場內維持250人以下規範。若指揮中心未來更進一步放寬集會場所總人數限制，校方將同步更新規劃讓所有領證畢業生同時於主會場就座，全程參與典禮。

台大表示，典禮當天將由專業傳播公司全程錄影，並委請該校計算中心協助網路同步轉播，以提供未能到現場的畢業生、家長、國內外校友及媒體上網觀賞。

(旺報 )