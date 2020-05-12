行政院已敲定本周四（14日）提出內閣總辭，行政院長蘇貞昌也將正式啟動內閣改組的人事徵詢，內閣小幅改組的輪廓也將逐漸明朗。新內閣則將在520當天宣誓就職。行政院知情官員今天表示，蘇揆已開始思考內閣改組人事布局，不過，改組的名單，要等周四行政院提出內閣總辭案、蘇揆正式約詢閣員後才會明朗化。

蔡英文總統上周五宣布蘇貞昌續任閣揆後，連日來行政院仍忙於防疫、紓困相關事宜，包括萬元紓困現金風波後續，及酷碰券改版等，因此，原訂周一啟動內閣改組的人事徵詢，將待周四提出內閣總辭案後展開。

(工商 )