蘇內閣5月14日總辭 新內閣520宣誓就職 20:242020/05/12 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院已敲定本周四（14日）提出內閣總辭，行政院長蘇貞昌也將正式啟動內閣改組的人事徵詢，內閣小幅改組的輪廓也將逐漸明朗。新內閣則將在520當天宣誓就職。行政院知情官員今天表示，蘇揆已開始思考內閣改組人事布局，不過，改組的名單，要等周四行政院提出內閣總辭案、蘇揆正式約詢閣員後才會明朗化。 蔡英文總統上周五宣布蘇貞昌續任閣揆後，連日來行政院仍忙於防疫、紓困相關事宜，包括萬元紓困現金風波後續，及酷碰券改版等，因此，原訂周一啟動內閣改組的人事徵詢，將待周四提出內閣總辭案後展開。 (工商 ) #行政院 #內閣總辭 #內閣改組 #新內閣 #蘇貞昌 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 公主救駕 竟點名部屬背鍋 04:102020/05/08 政治要聞 紓困挨罵 蘇麗瓊自責檢討 04:102020/05/08 政治要聞 《經濟》紓困申請之亂 蘇貞昌致歉、簡化手續 07:442020/05/08 財經 大陸會和民進黨「談判」嗎？他曝關鍵時間在... 08:092020/05/08 政治 520將屆 蔡總統將宣布蘇貞昌續任閣揆 08:272020/05/08 政治 影》蔡英文讚「護國院長」交5大任務 蘇：全力以赴 09:362020/05/08 政治 蘇貞昌續任閣揆 蘇巧慧：會繼續監督他 11:312020/05/08 政治 蔡總統「提前」宣布蘇貞昌續任？原因終曝光！ 11:362020/05/08 政治 陳菊確定出任監察院長 04:102020/05/11 政治要聞 兩岸條例刪「國家統一」 羅智強酸：請便 17:592020/05/11 政治 政治熱門新聞 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 高手？黃創夏稱國民黨真正能帶兵打仗的是他！ - 政治 韓國瑜沒變 網勸高雄人：其實不該罷韓… - 政治 陸生上公民課也被針對 女大學生曝：很羞辱… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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