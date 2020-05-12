富邦人壽神鬼業務員詐騙案再現，金管會祭六機制防堵。金管會保險局副局長張玉煇12日表示，近期保險業務員詐騙案，讓客戶損失上億元，目前有一件進入司法程序中，其他皆已和解，公司是否附連帶責任正在釐清中，他強調，現行保險業業務員管理規則本就有對業務員招攬行為作規範，而針對業務員挪用客戶保費，去年12月也祭出6大規範，要求保險公司、保經、保代都要建立起防線。

富邦人壽前林姓保險業務員，涉嫌自製投資型保單，標榜保本、固定配息，詐騙10名老客戶上億元老本，期間長達十年，詐騙的保費全都拿去炒股，因炒股失利、保戶沒收到保單配息，要求富邦支付，整件案件才爆發。

由於保險公司與業務員有僱傭關係，本案客戶所損失的上億元，富邦人壽是否應全數賠償？張玉煇指出，保險業業務員管理規則中規定，業務員經授權從事保險招攬的行為，視為該所屬公司授權範圍之行為，所屬公司對其登錄的業務員應嚴加管理並就其業務員招攬行為所生之損害依法負連帶責任。

但賠償的金額多少，張玉煇指出，還要釐清哪些是業務員的責任，哪些是保險公司附的連帶責任，要看實際狀況，目前已知有一位客戶進入司法程序中，其他客戶皆已和解。

張玉煇表示，對於業務員侵占保費情況層出不窮，保險局去年12月已特別訂定出「保險業保險經紀人公司及保險代理人公司防範保險業務員挪用侵占保戶款項相關內控作業規定」。

六大機制包括：一、登錄保險業務員前，保險公司應採行盡職調查程序，瞭解業務員品性素行、專業知識、信用及財務狀況。對現職保險業務員也要定期查核是否有違反法規或不實招攬、挪用款項等。

二、業務員不得代要保人或被保險人保管保險單及印鑑、網路投保或網路保險服務之帳號及密碼、已簽章空白保險契約文件，及不得未經保戶同意或授權辦理相關交易或業務或有不當招攬等行為。

三，保險公司應建置事前宣導、事中控管、事後查核三道控管機制，避免業務員擅自為保戶投保、簽收保單、契約轉換、理賠、解約、投資標的變更及未經授權而代收保險費，包括匯款至業務員個人戶頭。

四，保險業、保險經紀人公司及保險代理人公司為防範保險業務員持有或使用保戶網路投保或網路保險服務之帳號及密碼，應建立控管機制，像是定期產出異常檢核報表，檢核保險業務員與保戶是否有共用同一電子郵件信箱或同一手機號碼，及是否有同一保險業務員招攬的保件共用同一IP位址進行交易。

五、要有防範保險業務員與保戶私下資金往來之預防控管機制。

六、為防範保險業務員自行製作並提供保險單、送金單、保費繳納證明或收據，應建立當查核機制，且由獨立作業部門製作、發送保險單、送金單、保費繳納證明或收據，並設立退件及遺失追蹤控管機制。

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