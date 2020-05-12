李易、六月夫妻下月將迎來結婚9周年，11日現身直播節目《聊聊大明星》，挑戰手做陶器提前慶祝９年「陶器婚」，遇上主持人兼好友黃鴻升，全程聊天尺度大開，從育兒理念聊到夫妻性事。這段婚姻曾被許多人看衰，如今將邁入第9年，六月幽默表示：「很想逃啊！有第9年不知道還有沒有第10年。」李易則浪漫預告，「明年滿10周年我們就再辦一次婚禮，主題是『你們都跌破眼鏡了吧』！」

黃鴻升與李易私交甚篤，他佩服表示：「我覺得最厲害的是，他們個性南轅北轍，但在一起生活卻很甜蜜。」夫妻兩人自曝維持婚姻的祕訣是酒，搞笑爆料共同興趣只有喝酒，「喝酒的時候彼此最像朋友。」兩人婚後育有一對子女，是否拚生第3胎？李易認真表示：「我覺得兩胎就好了，資源都給他們。」沒想到六月竟甜蜜反擊：「你就不能給我一些歡愉嗎？不生小孩你就不給我歡愉！」讓現場話題大歪。

李易（右）、六月挑戰手做陶器，提前慶祝9年「陶器婚」。（蝦皮提供）

李易是出名「女兒傻瓜」，他先是語出驚人說女兒38歲才可以談戀愛，接著坦言曾猛瞪女兒的4歲男同學，「我哪天如果坐牢一定是修理女兒男朋友。」

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(中時 )