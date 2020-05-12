據英國《每日郵報》11日報導，新冠疫情期間，意大利著名沙灘裝品牌Elexa設計師提茲亞娜．斯卡拉穆佐在居家隔離期間，一時興起設計了一套可在疫情期間，兼顧防疫的三件式比基尼，一炮而紅。

這套比基尼之所以特殊，是因為這套比基尼在原有泳衣、泳褲的基礎上，又加了一個與比基尼花紋一致的口罩。斯卡拉穆佐透過媒體表示，疫情爆發後，經銷商們告訴她，他們的商店都關門了，這對她的生意打擊非常大，因為近期天氣開始回暖，也即將進入比基尼生產和銷售的高峰期。

然而，幽默樂觀的斯卡拉穆佐並沒有沮喪，趁著待在家無法出門的時候，開始了新的設計。出發點僅是為了娛樂，她給傳統的比基尼增添了新的元素，增加一件同花色的口罩。

結果他女兒將這一設計上傳到臉書後，竟然受到熱烈歡迎，要求購買這款新的三件式比基尼的訂單蜂擁而來。而上周，意大利已經開始逐漸解除封鎖限制，加上夏天已經來臨，對三件式比基尼的銷售來說，有望迎來一波好業績。

(旺報 )