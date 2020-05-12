台中一名劉姓女子日前晚間在中投公路爆胎，緊急將車輛靠邊停在中投公路上，險象環生，劉女也一時緊張呼吸困難，中市警局霧峰分局萬豐派出所副所長鄭正昌、警員陳昶印獲報火速救援，見劉女趴在方向盤上，有氣無力，腦袋昏沈，確認其無生命危險後，將警車停於其後方，當作安全屏障，並指揮車流，待救護人員到場。

一名在南投南崗工業區工作的45歲劉姓女子，日前晚間10點多開車回台中時，因為車輛爆胎，將車靠邊停放，劉女自稱心臟不好，爆胎後過度緊張，呼吸困難，趴在方向盤上休息。

同時劉女丈夫，久等妻子怎麼還不到家，打電話向劉女同事詢問，劉女同事於是開車循著劉女回家路線尋找，果然就在中投公路往台中方向，發現劉女的車子停在路旁，趨近一看發現劉女面色發白趴在方向盤上，立即報警叫救護車。

霧峰分局萬豐派出所員警火速到場，發現劉女雖可應答，但趨近昏迷，再次催促救護車後，於後方指揮車流避開，待救護人員將劉女送往醫院救護時發現，原來劉女是因為在怠速的汽車裏待太久，導致輕微一氧化碳中毒，才會有昏迷的現象，幸好警方即刻救援，否則後果難以想像，劉女同事與家人，紛紛感謝員警的幫忙協助，連連稱讚警方的熱心助人。

霧峰分局提醒民眾，行車途中如遇爆胎，切勿急踩煞車，應放開油門減緩速度，握緊方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，另車輛故障或遇緊急情況時，應先啟亮危險警示燈，盡可能將車輛逐漸滑離車道停在外路肩上，並在車輛後方50-100公尺處豎立故障標誌警示後方來車，以維護用路人安全，另在車上等候救援時應降下車窗使空氣對流，以免導致一氧化碳中毒，造成憾事。

(中時 )