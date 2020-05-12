因為新冠肺炎疫情的關係，大聯盟遲遲無法開季，不過有消息指出，目前官方已經本賽季第一版本的正式企劃書，其中內容包括將原本162場的賽事，縮短成82場，還有一些相關細節，目前已經獲得30支球隊代表的同意。

根據美媒報導，大聯盟官方已經提出第一版本關於本賽季如何進行的企劃書，目前已經獲得所有球團代表同意，而接下來將會送到球員工會進行細節上的確認。

大聯盟跟球員工會預計在13日時將進行討論，若雙方成功達成協議，今年球季就非常有機會能夠開始進行，預計開賽時間將會是7月的第一個禮拜，而為了因應球季延後開始，在規則上有做出變化，方便各球團進行應對。

大聯盟名單人數將會從原本的26人，擴增為30人名單，在賽程安排上，會希望讓球隊盡可能在主場進行閉門比賽，而季後賽的名額將會從原本的5支球隊增加為7支，並且國家聯盟將會加入指定打擊的制度。

而為了要能夠在7月時順利開賽，各球隊預計會在6月時進行第二次春訓，預計會在10月時將例行賽結束，11月便開始打季後賽，不過到時天氣可能會是一大考驗。

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(中時電子報)