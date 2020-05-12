雷虎科技（8033）為調整股本結構、彌補虧損，及提升每股淨值，12日經董事會通過辦理減資案，減資幅度10％，減資後的股本，由今年3月底的11.26億元，再降至逾10.13億元。此次減資換發的新股，擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同，待股東會通過，並呈主管機關核定後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

雷虎表示，依公司已發行股份計算，每千股減少100股，減資後，不足一股的畸零股股東，可自行在減資停止過戶日前五日內，向公司股務代理機構辦理拼湊成整股。

拚湊後，仍不足一股的畸零股，依減資換股基準日前，在公開集中交易市場最後交易日收盤價，計至元為止（元以下捨去），授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

雷虎說，此次減資基準日前，如因公司股本發生變動，致影響流通在外發行股份數量，而須調整減資比例，或該減資案因法令修訂、主管機關核示，或因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東常會授權董事長處理。

(工商 )