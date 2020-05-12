國泰金控可不可以投資，壽險業最知道。國泰金12日公告前10大股東名單，五大壽險公司名列其中，如新光人壽、全球人壽、富邦人壽都有明顯加碼2千到2萬多張，名列第四、七及八大股東；另外南山人壽及中國人壽亦是國泰金的第六及第十大股東。

國泰金最大的前二大股東，萬寶開發及霖園投資，各占15.71％與13.72％，再加上大股東及員工等相關持股，國泰金的股權集中度相對較高，大股東至少可掌控3成以上持股，股權相對穩定。

在全球受新冠肺炎影響，金融市場震盪且能見度極低的情況下，加上壽險業要接軌IFRS17，國泰金子公司國泰人壽是全台第一大壽險公司，有逾7兆元資產，在此情況下究竟值不值得投資？未來是否會有大量增提準備金風險等？常是許多投資人關心的問題。

而國泰金12日公布其前10大股東名單，前八大壽險公司中，赫然看見五家公司是國泰金大股東，其中新光人壽持有近28.8萬張、占率1.96％為最多，比去年還加碼2萬多張，今年繼續排名國泰金第四大股東。新壽一向追求現金股息型股票，國泰金近年每年發2元現金股利，如今年亦要發放2元現金股利，股息殖利率約5％左右，算是壽險業追求股息殖利率高、股價波動低的好標的之一。

富邦人壽亦加碼國泰金至少2.1萬張以上，持股16.7萬張，占率1.14％，從去年不在前10大股東名單，到一躍成為第八大股東；另外如第七大股東全球人壽，亦加碼2千多張，持股19.2萬多張、占1.31％；第六大股東與去年一樣，依舊是南山人壽，持股1.4％，第十大則是中國人壽，持股1.06％。

除了壽險資金持續投資國泰金外，新制勞退基金亦持有40萬多張國泰金，占率2.72％，排名第三大股東，勞保基金有22.7萬張、占率1.55％，排名第五大股東，二大基金各加碼5.9萬及1.8萬張。

另外如花旗銀行託管新加坡政府基金，亦繼 續是國泰金第九大股東，長庚醫療財團法人、舊制勞退基金亦都各持股國泰金近15萬張，排名第11及第12大股東。

(工商 )